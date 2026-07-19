Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri cerca soluzioni: Rafa Marin, Marianucci e Olivera aspettando il mercato”

L’emergenza difensiva continua a condizionare il ritiro del Napoli a Dimaro. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta che Massimiliano Allegri è costretto a fare i conti con le assenze di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, una situazione che obbliga il tecnico a trovare soluzioni interne in attesa di eventuali sviluppi sul mercato. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport sottolinea come il club continui a seguire la linea dettata dalla società: prima cedere gli esuberi e solo successivamente valutare nuovi acquisti.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le prime alternative a disposizione di Allegri sono rappresentate da Rafa Marin e Luca Marianucci. Lo spagnolo è rientrato dal prestito al Villarreal dopo una stagione molto positiva, conclusa con il terzo posto nella Liga e cinque presenze in Champions League. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, che mantiene ancora un diritto di recompra fino alla prossima estate, Rafa Marin punta ora a convincere Allegri di poter essere protagonista anche con la maglia del Napoli.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, anche Marianucci vuole ritagliarsi un ruolo importante. Acquistato dall’Empoli nella scorsa stagione, il difensore ha collezionato soltanto due presenze in campionato prima del trasferimento in prestito al Torino nello scorso gennaio. Ora è tornato a disposizione e sfrutterà il ritiro per cercare di conquistare spazio nelle gerarchie del nuovo allenatore.

Tra le possibili soluzioni interne c’è anche Mathias Olivera. Vincenzo D’Angelo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ricorda che il difensore uruguaiano, attualmente in vacanza dopo il Mondiale, ha già ricoperto il ruolo di centrale nella difesa a quattro durante la gestione Conte. Pur essendo un terzino sinistro di ruolo, la sua duttilità, l’aggressività e l’intelligenza tattica lo rendono una valida alternativa accanto ad Amir Rrahmani, soprattutto in questa fase di emergenza.

Nel frattempo, la situazione di Buongiorno continua a preoccupare. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport spiega che il difensore dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per una lesione al menisco del ginocchio destro. Lo stop previsto è di almeno due o tre mesi, mentre Beukema resta indisponibile a causa della riacutizzazione della patologia cronica bilaterale ai tendini d’Achille. Due assenze pesanti che potrebbero spingere il Napoli a intervenire sul mercato.

Sul fronte dei possibili rinforzi, la Gazzetta dello Sport rivela che il Napoli ha effettuato un sondaggio per Benoît Badiashile del Chelsea. Il difensore francese è considerato in uscita dal club inglese, ma i Blues hanno respinto l’ipotesi di un trasferimento in prestito, formula gradita agli azzurri. La trattativa resta quindi congelata e potrebbe riaprirsi più avanti nel mercato estivo. Resta inoltre sempre vivo l’apprezzamento per Federico Gatti della Juventus, profilo molto stimato da Allegri. Tuttavia, prima di qualsiasi operazione in entrata, il Napoli dovrà completare il programma di cessioni fissato dalla società.