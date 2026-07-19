Repubblica: “I cento anni del Napoli. Video sui monumenti fuochi e bande popolari”

Il Napoli si prepara a festeggiare i suoi cento anni con una grande celebrazione che coinvolgerà l’intera città. Alessio Gemma, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta che il programma del Centenario culminerà il 1° agosto con una serie di eventi organizzati dal club in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli, che sosterranno economicamente l’iniziativa con un investimento complessivo di circa 500 mila euro.

Secondo Alessio Gemma di la Repubblica Napoli, tutto prenderà il via con una lunga processione nel centro cittadino. Il corteo, che attraverserà circa un chilometro da piazza Carità a piazza del Plebiscito, sarà animato da bande popolari, sbandieratori, bambini e dalla partecipazione dei tradizionali Gigli di Barra e di Nola, simboli del patrimonio folkloristico e religioso della Campania.

Come evidenzia ancora Alessio Gemma su la Repubblica Napoli, il cuore della manifestazione sarà piazza del Plebiscito, trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. La cerimonia sarà aperta dal presidente Aurelio De Laurentiis, affiancato da ex calciatori e protagonisti dell’attuale Napoli, insieme alle principali autorità istituzionali, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Roberto Fico e il prefetto.

Alle 21.30 prenderà il via la “Notte Azzurra”, l’evento centrale della celebrazione. Alessio Gemma, sulle colonne di la Repubblica Napoli, spiega che un grande spettacolo di luci, videomapping ed effetti speciali coinvolgerà simultaneamente alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel Sant’Elmo, Castel dell’Ovo e altri monumenti diventeranno protagonisti di una scenografia multimediale pensata per offrire un’immagine iconica di Napoli nel mondo. Le installazioni luminose resteranno attive fino a mezzanotte, quando il gran finale sarà affidato ai fuochi d’artificio sul Golfo di Napoli con Castel dell’Ovo come sfondo.

La delibera comunale approvata il 13 luglio stabilisce anche la ripartizione dei costi. La Regione Campania contribuirà con uno stanziamento fino a 450 mila euro, mentre il Comune di Napoli investirà 50 mila euro. Palazzo San Giacomo garantirà inoltre la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per circa 44 mila euro, oltre ai servizi di pulizia dell’area e all’esenzione dei costi per la Polizia Municipale. Alla Regione spetteranno anche il supporto della Protezione Civile e dell’ASL durante la manifestazione.

Il Calcio Napoli, invece, sosterrà direttamente tutte le spese relative ai contenuti artistici, agli spettacoli pirotecnici, agli allestimenti, alla direzione artistica, oltre ai costi per il noleggio dei Gigli di Barra e di Nola e dei relativi costumi.

Infine, la Repubblica Napoli ricorda che i festeggiamenti inizieranno già la sera del 31 luglio, quando i tifosi si ritroveranno alla Rotonda Diaz per un evento spontaneo dedicato ai “100 anni d’amore”, con l’accensione di torce allo scoccare della mezzanotte.