Corriere dello Sport: “Napoli, è il momento di Rafa Marin: Allegri punta sul difensore dopo lo stop di Buongiorno”

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato gli equilibri della difesa del Napoli e spalancato le porte a Rafa Marin. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta come il difensore spagnolo sia ormai diventato una pedina fondamentale nei piani di Massimiliano Allegri. Nonostante un lieve trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato nell’allenamento pomeridiano, le sue condizioni non destano preoccupazione: il giocatore ha lasciato il campo serenamente e il problema è stato giudicato di lieve entità. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea che, con Buongiorno fermo e Beukema alle prese con problemi fisici, ogni ipotesi di cessione è definitivamente tramontata.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli aveva già maturato la volontà di trattenere Rafa Marin dopo l’ottima stagione disputata in prestito al Villarreal. L’emergenza difensiva ha però accelerato i tempi, trasformando il centrale andaluso nella prima alternativa interna e in un candidato concreto a una maglia da titolare nella nuova difesa di Allegri.

Come ricorda Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’avventura di Rafa Marin in azzurro era iniziata nell’estate del 2024, ma il primo anno si era rivelato molto complicato. Pur facendo parte della rosa che conquistò lo scudetto con Antonio Conte, il difensore trovò pochissimo spazio, collezionando appena quattro presenze in Serie A e sei complessive tra campionato e Coppa Italia per un totale di 319 minuti. L’esordio in campionato arrivò soltanto il 15 febbraio contro la Lazio, con appena cinque minuti disputati.

La svolta è arrivata con il ritorno in Spagna. Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia che il prestito al Villarreal ha rilanciato completamente Rafa Marin, protagonista di 31 presenze complessive tra Liga e Champions League, impreziosite anche da un gol. Il terzo posto conquistato dal “Submarino Amarillo” e la qualificazione diretta alla Champions hanno confermato la crescita del difensore, convincendo definitivamente il Napoli a puntare ancora su di lui.

Le prime esercitazioni tattiche del ritiro di Dimaro confermano questa scelta. Allegri ha infatti schierato con continuità Rafa Marin accanto ad Amir Rrahmani nella linea difensiva a quattro che, allo stato attuale, rappresenta la soluzione titolare in vista dell’inizio della stagione. Il tecnico attende anche il rientro di Mathias Olivera, ma oggi lo spagnolo parte in netto vantaggio nelle gerarchie.

Infine, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta anche il momento positivo che Rafa Marin sta vivendo fuori dal campo. Dopo il matrimonio celebrato in Andalusia con Fatima nello scorso giugno, il difensore sarà protagonista simbolicamente anche della finale del Mondiale in programma oggi nel ritiro azzurro, sfidando idealmente gli argentini Barido e Pereyra.