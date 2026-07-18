Corriere dello Sport: “Il Napoli deve fare subito i conti con la prima brutta notizia della nuova stagione”

Il Napoli deve fare subito i conti con la prima brutta notizia della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro estivo dopo gli accertamenti medici effettuati nelle ultime ore. Mentre la squadra era in viaggio verso la Val di Sole, il club ha comunicato ufficialmente che il difensore dovrà sottoporsi a un consulto specialistico per valutare la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio destro. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come, nello scenario peggiore, il centrale azzurro possa restare fermo fino al mese di ottobre, costringendo Massimiliano Allegri a rinunciare a uno dei pilastri della nuova difesa nelle prime settimane della stagione.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’estate di Buongiorno era già stata complicata. All’inizio di giugno il difensore era stato operato a Lione per rimuovere una cisti al ginocchio destro che ne aveva limitato il rendimento nel finale dello scorso campionato. Il recupero sembrava procedere senza particolari problemi, ma nelle ultime settimane sono emerse nuove criticità legate al tendine. Il nuovo responsabile dello staff sanitario, Gennaro De Luca, ha seguito l’evoluzione della situazione e, dopo gli esami diagnostici, è maturata la decisione di fermare il giocatore, che salterà sia il ritiro di Dimaro sia quello successivo di Castel di Sangro.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il prossimo passaggio decisivo sarà il consulto con il professor Ramon Cugat a Barcellona. Se verrà confermata la terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione in circa un mese o un mese e mezzo. Qualora invece si rendesse necessario l’intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero fino a tre mesi, con il rischio di saltare le prime sette giornate di campionato e le gare iniziali della Champions League.

Sul fronte tecnico, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che il Napoli intende inizialmente cercare soluzioni all’interno della rosa prima di intervenire sul mercato. Rafa Marin, rientrato dal prestito al Villarreal, rappresenta una delle alternative principali, così come Mathias Olivera, già impiegato in passato da centrale sia con la nazionale uruguaiana sia nel sistema difensivo di Antonio Conte. Tuttavia, con Sam Beukema alle prese a sua volta con alcuni problemi fisici, la dirigenza potrebbe essere costretta a tornare sul mercato. Dopo aver seguito Mario Gila, resta infatti vivo anche l’interesse per Federico Gatti, mentre Giovanni Manna e Massimiliano Allegri valutano con attenzione tutte le possibili soluzioni.