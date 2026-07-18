Corriere dello Sport: “Napoli, parte l’era Allegri: primo allenamento a Dimaro tra 4-3-3 e tridente”

Il Napoli ha ufficialmente inaugurato il ritiro di Dimaro Folgarida dando il via alla nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che oltre duecento tifosi hanno accolto la squadra all’arrivo allo Sporthotel Rosatti, mentre circa milleduecento persone hanno assistito al primo allenamento sul campo di Carciato. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come il nuovo tecnico, quattordicesimo allenatore dell’era De Laurentiis, abbia iniziato la propria avventura in un clima di entusiasmo, nonostante la pesante tegola rappresentata dall’infortunio di Alessandro Buongiorno.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri ha ritrovato un ambiente vincente dopo i successi ottenuti sulle panchine di Milan e Juventus, dove ha conquistato complessivamente quattordici trofei e raggiunto anche due finali di Champions League. Per il tecnico livornese si tratta di una nuova sfida, in una piazza profondamente diversa rispetto a quella conosciuta da calciatore quasi trent’anni fa, quando il Napoli lottava per evitare la retrocessione. Oggi il contesto è cambiato radicalmente e il club affronta la stagione del Centenario con grandi ambizioni.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il primo giorno di lavoro è stato condizionato da alcune assenze importanti. Oltre a Buongiorno, fermato dal problema al ginocchio, hanno svolto lavoro differenziato anche David Neres, impegnato in un percorso di rieducazione dopo una terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro, e Sam Beukema, alle prese con la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille. Billy Gilmour, invece, è passato soltanto per un saluto, proseguendo il recupero dall’infortunio al ginocchio destro rimediato con la Scozia che gli ha impedito di partecipare al Mondiale.

Nel corso della prima seduta, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, racconta che Allegri ha alternato palestra, esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla, con particolare attenzione all’uscita dalla pressione avversaria. La partitella finale a campo ridotto ha visto protagonisti Jesper Lindstrom, autore di una doppietta, e Rasmus Hojlund, andato anch’egli a segno. Le prime indicazioni tattiche hanno mostrato un Napoli schierato con il 4-3-3, lasciando intuire la volontà dell’allenatore di puntare sul tridente offensivo. La doppia seduta prevista oggi offrirà ulteriori indicazioni sulle idee di gioco e sull’evoluzione del nuovo progetto tecnico.