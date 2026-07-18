Repubblica: “Napoli, falsa partenza”

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri inizia il ritiro di Dimaro con una pesante tegola. la Repubblica Napoli racconta che il primo giorno della preparazione estiva è stato segnato dall’infortunio di Alessandro Buongiorno, una notizia che riporta immediatamente al centro dell’attenzione il tema degli infortuni, già protagonista nella passata stagione. Il comunicato ufficiale del club ha confermato che il difensore dovrà sottoporsi a un consulto specialistico per valutare un eventuale intervento chirurgico al ginocchio destro, impedendogli di prendere parte alla preparazione precampionato. la Repubblica Napoli sottolinea come si tratti di un avvio complicato per la stagione del Centenario, proprio mentre Allegri veniva accolto a Dimaro dall’entusiasmo di circa 1.200 tifosi.

Secondo la Repubblica Napoli, il cambio in panchina da Antonio Conte a Massimiliano Allegri e il nuovo assetto dello staff medico, con Gennaro De Luca promosso responsabile sanitario, non sono bastati a evitare il primo contrattempo. L’assenza di Buongiorno rappresenta un problema importante per il nuovo tecnico, che perde fin dall’inizio uno dei difensori destinati a guidare il reparto arretrato. Il momento viene letto anche come il simbolo di una stagione che parte con aspettative elevate ma che deve subito fare i conti con un’emergenza inattesa.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, il Napoli inaugura una nuova fase anche dal punto di vista dell’organizzazione societaria. Aurelio De Laurentiis è tornato a vivere più da vicino la quotidianità della squadra rispetto alle ultime stagioni e lavora in stretta sintonia con Allegri. La linea condivisa resta quella della collaborazione e della continuità, in un’annata particolarmente significativa come quella del Centenario. Il presidente continua inoltre a seguire una strategia di mercato prudente: prima di completare nuovi acquisti sarà necessario ridurre l’organico attraverso alcune cessioni.

Per la Repubblica Napoli, il ritiro rappresenterà un’opportunità soprattutto per i calciatori rientrati dai prestiti. Lorenzo Lucca, Michael Folorunsho, Rafa Marin e Marianucci avranno l’occasione di convincere Allegri e ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie della nuova stagione, anche alla luce dell’assenza di Buongiorno. Restano invece fuori dal progetto Cajuste, Ngonge, Zerbin e Cheddira, destinati a lasciare il club nelle prossime settimane.

Infine, la Repubblica Napoli racconta che il primo allenamento ha già offerto alcune indicazioni positive. Rasmus Hojlund si è messo subito in evidenza realizzando una doppietta nella partitella, mentre David Neres e Sam Beukema hanno lavorato a parte. Tra entusiasmo e preoccupazioni, il nuovo corso di Allegri è ufficialmente iniziato, con l’obiettivo di trasformare le difficoltà iniziali nel punto di partenza di una stagione che il Napoli vuole vivere da protagonista.