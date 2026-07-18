Gazzetta dello Sport: “Napoli, allarme Buongiorno: lo stop cambia i piani di Allegri e riapre il mercato in difesa”

L’inizio del ritiro del Napoli è stato subito segnato da una pesante tegola. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta che Alessandro Buongiorno è stato costretto a fermarsi prima ancora di iniziare la preparazione estiva a causa di un problema al ginocchio destro che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport evidenzia come la notizia abbia inevitabilmente rovinato il clima di entusiasmo che accompagnava il primo giorno del nuovo ciclo di Massimiliano Allegri, privato fin da subito di uno dei difensori sui quali aveva intenzione di costruire la propria squadra.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la situazione di Buongiorno era già monitorata da tempo. Il difensore aveva concluso la scorsa stagione alle prese con un fastidio al ginocchio e ora, a distanza di meno di due mesi, si trova nuovamente costretto allo stop, il quarto da quando veste la maglia del Napoli. Il consulto specialistico dovrà stabilire se procedere con una terapia conservativa oppure con un intervento chirurgico: nel primo caso sarebbero necessari almeno due o tre mesi di recupero, mentre un’operazione comporterebbe tempi ancora più lunghi, rendendo inevitabile un intervento sul mercato.

Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il Napoli proverà inizialmente a trovare soluzioni interne. Rafa Marin è destinato ad avere maggiore spazio, mentre Allegri sta valutando anche Marianucci e Obaretin durante il ritiro di Dimaro. Resta inoltre la possibilità di utilizzare Mathias Olivera come centrale difensivo, ruolo già ricoperto in passato con Antonio Conte in situazioni di emergenza. Tuttavia, anche il contemporaneo stop di Sam Beukema, fermato dalla riacutizzazione di una patologia cronica ai tendini d’Achille, rende necessario mantenere alta l’attenzione sul mercato.

Sul fronte degli obiettivi, Vincenzo D’Angelo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, spiega che Giovanni Manna potrebbe essere costretto ad accelerare la ricerca di un nuovo difensore centrale. Federico Gatti della Juventus resta un profilo molto apprezzato sia dal direttore sportivo sia da Massimiliano Allegri, mentre tra i nomi monitorati figurano anche Oumar Solet dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, giovane classe 2004 seguito con particolare attenzione dallo scouting azzurro nell’ultima stagione. L’infortunio di Buongiorno potrebbe quindi modificare le priorità del mercato del Napoli, rendendo il rinforzo in difesa una delle esigenze più urgenti.