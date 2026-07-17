Il Mattino: “Napoli, Lukaku tra permanenza e addio: Zeballos resta vicino, Gouiri nuova idea per l’attacco”

Il futuro di Romelu Lukaku rappresenta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Il Mattino racconta che, conclusa l’esperienza al Mondiale, l’attaccante belga si è concesso alcuni giorni di riposo in famiglia, ma parallelamente sono proseguiti i contatti legati al suo futuro. Il Napoli conosce il valore del centravanti, ma è altrettanto consapevole del peso del suo ingaggio, vicino ai 12 milioni di euro lordi a stagione, e delle valutazioni legate alle sue condizioni fisiche. Il Mattino evidenzia che il rientro di Lukaku è previsto direttamente a Castel di Sangro, anche se il mercato potrebbe modificare gli scenari prima dell’inizio della seconda parte della preparazione.

Secondo Il Mattino, le possibilità per il futuro del centravanti sono diverse. La permanenza resta un’ipotesi, ma potrebbe concretizzarsi soltanto se Lukaku riuscisse a convincere Massimiliano Allegri di essere imprescindibile oppure attraverso una revisione dell’attuale ingaggio. Sul giocatore continuano a esserci attenzioni dall’estero: il Besiktas ha scelto altre strade, mentre il Fenerbahce resta una pista da monitorare nonostante l’arrivo di Mason Greenwood. In passato si erano interessati anche Monaco e Ajax, mentre negli Stati Uniti prende quota l’ipotesi MLS, con il New York City FC indicato tra i club che avrebbero manifestato interesse dopo l’ottimo Mondiale disputato dal belga.

Come sottolinea ancora Il Mattino, il Napoli continua a ricevere numerose proposte di mercato. Tra i profili offerti alla società figurano Alejandro Garnacho e Brahim Diaz, ma il club azzurro ha deciso di non approfondire queste opportunità, ritenendole non compatibili con la strategia tecnica ed economica attuale. Resta invece molto avanzata la trattativa per Exequiel Zeballos: il Boca Juniors ha già ricevuto l’offerta del Napoli e l’impressione è che l’operazione possa chiudersi senza particolari ostacoli. Parallelamente proseguono i contatti con Costantino Favasuli per un contratto fino al 2032, mentre tra gli ultimi nomi monitorati dallo scouting compare anche Amine Gouiri del Marsiglia, possibile alternativa offensiva qualora Lorenzo Lucca dovesse lasciare il club.

Sul fronte delle uscite, Il Mattino spiega che il Trabzonspor ha chiesto informazioni proprio per Lucca, anche se il progetto di Allegri è quello di rilanciarlo durante il ritiro. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua il lavoro di sfoltimento dell’organico: dopo il prestito del portiere Mathias Ferrante all’Ospitaletto, sono in programma anche le partenze di Giuseppe Ambrosino, destinato alla Serie B tra Modena e Cesena, di Hasa e Alessio Zerbin verso il Frosinone e del giovane Rao in prestito. Il Napoli cerca inoltre una sistemazione a titolo definitivo per Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, con quest’ultimo che sarà osservato attentamente da Allegri durante il ritiro.

Infine, Il Mattino evidenzia come restino da monitorare anche le situazioni di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, due dei centrocampisti più importanti della rosa. La presenza dello slovacco nelle immagini diffuse dal primo giorno di lavoro a Castel Volturno alimenta le riflessioni sul futuro del reparto, mentre il mercato continua a muoversi attorno ai protagonisti del Napoli campione.