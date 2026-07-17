Il Mattino: “Napoli, inizia l’era Allegri: continuità con Conte e un nuovo clima nel ritiro di Dimaro”

Comincia ufficialmente il nuovo corso del Napoli targato Massimiliano Allegri. Pino Taormina, inviato de Il Mattino da Dimaro Folgarida, racconta come il nuovo allenatore abbia subito impresso uno stile profondamente diverso rispetto a quello del suo predecessore Antonio Conte. Nessuna rigidità particolare nell’organizzazione del ritiro, porte aperte agli allenamenti e un rapporto più disteso con l’ambiente: è questa la prima impronta lasciata dal tecnico livornese, deciso a costruire il proprio Napoli senza stravolgere quanto realizzato nella stagione dello scudetto. Pino Taormina de Il Mattino sottolinea come Allegri abbia già avuto modo di confrontarsi con Giovanni Di Lorenzo, Rasmus Hojlund e gran parte della squadra durante le prime ore trascorse insieme.

Secondo Pino Taormina su Il Mattino, Allegri torna a vivere un ritiro estivo in montagna dopo quasi vent’anni, dall’esperienza con il Sassuolo nel 2007. Il tecnico è consapevole di raccogliere una squadra già vincente e non intende rivoluzionare il lavoro svolto da Conte. La parola chiave del nuovo progetto è “continuità”: l’obiettivo è valorizzare una rosa già competitiva mantenendo una gestione più serena dello spogliatoio e dell’ambiente. Un approccio coerente con la filosofia aziendalista che ha sempre contraddistinto la carriera dell’allenatore toscano.

Come evidenzia ancora Pino Taormina de Il Mattino, il primo allenamento a Carciato sarà seguito da migliaia di tifosi, curiosi di osservare i primi movimenti tattici del nuovo Napoli. Allegri, tuttavia, non ha intenzione di modificare radicalmente l’identità della squadra nelle prime settimane di lavoro, preferendo proseguire nel solco tracciato da Conte prima di introdurre progressivamente le proprie idee. Intanto il ritiro conferma il grande richiamo del Napoli: gli alberghi della Val di Sole registrano un’elevata affluenza di tifosi e nei prossimi giorni è previsto anche il rinnovo dell’accordo tra il club azzurro e Trentino Marketing per prolungare la permanenza a Dimaro per altre due stagioni.

Infine, Pino Taormina, sulle colonne de Il Mattino, racconta anche un importante cambiamento all’interno dello staff sanitario del club. Dopo ventidue anni di lavoro con il Napoli termina infatti il rapporto con il responsabile medico Raffaele Canonico. La società ha scelto di proseguire nel segno della continuità promuovendo Gennaro De Luca, storico collaboratore di Canonico, alla guida dell’area medica. Al suo fianco continuerà a lavorare anche Angelo Gioffredi, medico proveniente dal settore giovanile e con un passato nel Benevento, garantendo così continuità a uno staff che ha accompagnato il Napoli nella conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.