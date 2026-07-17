Gazzetta dello Sport: “Napoli, Zeballos ha scelto gli azzurri: il sogno Maradona aspetta solo il via libera definitivo”

Exequiel Zeballos vuole soltanto il Napoli. La Gazzetta dello Sport racconta come l’esterno argentino del Boca Juniors abbia individuato negli azzurri la destinazione ideale, rifiutando anche offerte economicamente molto più vantaggiose pur di inseguire il sogno di giocare allo stadio Diego Armando Maradona. La Gazzetta dello Sport evidenzia che il richiamo della città e della maglia che fu di Diego ha avuto un peso decisivo nella scelta del classe 2002, deciso ad attendere tutto il tempo necessario prima di trasferirsi in Italia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli agenti del calciatore hanno già raggiunto un’intesa con il direttore sportivo Giovanni Manna per un contratto quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Anche il Boca Juniors avrebbe aperto alla cessione sulla base di un’offerta vicina ai 9 milioni di euro. Con il contratto in scadenza il 31 dicembre, il club argentino preferisce monetizzare subito piuttosto che perdere il giocatore a parametro zero tra pochi mesi. Manca soltanto il completamento delle cessioni in casa Napoli per sbloccare definitivamente l’operazione.

Come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha già espresso il proprio gradimento per l’arrivo di Zeballos, mentre Giovanni Manna è da tempo uno dei principali estimatori dell’argentino. Le caratteristiche dell’esterno ricordano quelle del primo Ezequiel Lavezzi: grande rapidità, forza nell’uno contro uno, capacità di creare superiorità numerica e una naturale predisposizione all’assist più che alla conclusione personale. Zeballos può essere impiegato su entrambe le corsie offensive e rappresenta un profilo perfettamente funzionale al sistema di gioco che il nuovo allenatore intende costruire.

Per La Gazzetta dello Sport, il possibile arrivo dell’argentino fornisce anche indicazioni tattiche sul nuovo Napoli. Allegri sembra orientato a ripartire da un attacco a tre, indipendentemente dal modulo definitivo, che potrà essere un 4-3-3 oppure un 3-4-3. Nel ritiro di Dimaro il tecnico inizierà a valutare gli esterni già presenti in rosa, con David Neres e Matteo Politano sulla destra, Noa Lang e Alisson Santos sulla corsia sinistra, senza escludere anche Antonio Vergara. Zeballos, invece, aggiungerebbe caratteristiche differenti, privilegiando la rifinitura e gli assist per attaccanti e centrocampisti offensivi come Rasmus Hojlund, Scott McTominay e Kevin De Bruyne.

Infine, La Gazzetta dello Sport ricorda che Zeballos è ormai fuori dal progetto tecnico del Boca Juniors dopo il rifiuto del rinnovo contrattuale ed è stato messo fuori rosa in attesa della definizione del trasferimento. Il Napoli, dal canto suo, continua a lavorare sulle uscite per liberare spazio nell’organico e completare quello che resta l’obiettivo offensivo più vicino alla maglia azzurra.