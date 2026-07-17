Corriere dello Sport: “Napoli, prima le cessioni poi gli acquisti: Zeballos resta l’obiettivo, Favasuli e Falcone in pole”
Il Napoli continua a lavorare sul mercato, ma le operazioni in entrata restano strettamente legate alle cessioni. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che il club azzurro ha ufficializzato il prestito del giovane portiere Mathias Ferrante all’Ospitaletto, un’operazione che non modifica però il gruppo destinato a partire per il ritiro in Trentino. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport spiega che saranno oltre trenta i calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri, anche se alcune esclusioni potrebbero maturare nelle prossime ore per motivi di mercato.
Secondo Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato in un intenso lavoro di sfoltimento della rosa. Tra i giocatori vicini alla partenza c’è Jens Cajuste, che tratta il trasferimento al Genoa e potrebbe non prendere parte al ritiro. Le uscite rappresentano il passaggio fondamentale per consentire al Napoli di sbloccare le operazioni in entrata, già pianificate dalla dirigenza.
Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il primo obiettivo resta Exequiel Oscar Zeballos. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, continua ad aspettare il via libera per trasferirsi in azzurro. In Argentina viene ormai considerato fuori dal progetto tecnico e vive da separato in casa, con un contratto in scadenza a dicembre. Il Napoli continua a trattare con il Boca Juniors per trovare l’intesa definitiva, sulla base di una valutazione vicina ai 9 milioni di dollari, poco meno di 8 milioni di euro. L’agente Diego Merino è stato recentemente a Napoli e potrebbe tornare nei prossimi giorni per proseguire i contatti.
Sul mercato italiano, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia che le altre priorità riguardano il ruolo di portiere e quello di terzino destro. L’eventuale arrivo del nuovo vice Meret dipenderà dalla cessione di Vanja Milinkovic-Savic, seguito dall’Hull City, con il Napoli che preferirebbe una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto sulla base di una valutazione di 18 milioni di euro. Per la porta restano vive le candidature di Matej Kovar del PSV e Wladimiro Falcone del Lecce. Sulla fascia destra, invece, cresce il gradimento per Costantino Favasuli del Catanzaro, mentre continua a essere monitorato anche Niccolò Fortini della Fiorentina, entrambi giovani profili destinati a rappresentare il futuro del reparto.