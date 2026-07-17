Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka e Anguissa ripartono con Allegri: il centrocampo resta il cuore degli azzurri”

Il Napoli ritrova due dei pilastri del proprio centrocampo in vista della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta il ritorno di Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, protagonisti del primo giorno di lavoro con Massimiliano Allegri tra visite mediche, test atletici e i primi colloqui con il nuovo allenatore. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come entrambi siano pronti a guidare il Napoli anche nella stagione del Centenario, confermandosi riferimenti tecnici e umani di una squadra che dal 2023 ha conquistato due scudetti e una Supercoppa Italiana.

Per Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il presente ha oggi la priorità assoluta rispetto ai discorsi sul futuro. Lobotka è legato al Napoli da un contratto che, grazie all’opzione di rinnovo unilaterale in favore del club, può estendersi fino al 2028, mentre Anguissa è in scadenza nel giugno 2027 dopo l’esercizio dell’opzione già previsto dalla società. Le questioni contrattuali verranno affrontate più avanti: in questo momento Allegri vuole concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo e sulla costruzione della nuova squadra.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la situazione più delicata riguarda Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese sembrava il principale candidato a lasciare Napoli al termine della scorsa stagione, ma finora non sono arrivate offerte concrete e il confronto con Allegri potrebbe cambiare definitivamente gli scenari. Il giocatore si trova bene in città insieme alla propria famiglia e, dopo una stagione condizionata dagli infortuni, ha voglia di rilanciarsi e tornare protagonista. Il ritiro di Dimaro potrebbe rappresentare il punto di partenza per una nuova intesa tra il tecnico e il centrocampista.

Sul fronte Lobotka, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che lo slovacco continuerà a essere il punto di riferimento del centrocampo azzurro. Allegri intende affidargli ancora una volta le chiavi della manovra, valorizzando le qualità del regista che si appresta a disputare l’ottava stagione con la maglia del Napoli. La prossima presenza sarà inoltre la numero 240 in tutte le competizioni, confermando il ruolo centrale di Lobotka nella storia recente del club.