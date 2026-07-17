17 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka e Anguissa ripartono con Allegri: il centrocampo resta il cuore degli azzurri”

redazione 17 Luglio 2026
c7a6fd07c7

Il Napoli ritrova due dei pilastri del proprio centrocampo in vista della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta il ritorno di Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, protagonisti del primo giorno di lavoro con Massimiliano Allegri tra visite mediche, test atletici e i primi colloqui con il nuovo allenatore. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come entrambi siano pronti a guidare il Napoli anche nella stagione del Centenario, confermandosi riferimenti tecnici e umani di una squadra che dal 2023 ha conquistato due scudetti e una Supercoppa Italiana.

Per Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il presente ha oggi la priorità assoluta rispetto ai discorsi sul futuro. Lobotka è legato al Napoli da un contratto che, grazie all’opzione di rinnovo unilaterale in favore del club, può estendersi fino al 2028, mentre Anguissa è in scadenza nel giugno 2027 dopo l’esercizio dell’opzione già previsto dalla società. Le questioni contrattuali verranno affrontate più avanti: in questo momento Allegri vuole concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo e sulla costruzione della nuova squadra.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la situazione più delicata riguarda Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese sembrava il principale candidato a lasciare Napoli al termine della scorsa stagione, ma finora non sono arrivate offerte concrete e il confronto con Allegri potrebbe cambiare definitivamente gli scenari. Il giocatore si trova bene in città insieme alla propria famiglia e, dopo una stagione condizionata dagli infortuni, ha voglia di rilanciarsi e tornare protagonista. Il ritiro di Dimaro potrebbe rappresentare il punto di partenza per una nuova intesa tra il tecnico e il centrocampista.

Sul fronte Lobotka, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che lo slovacco continuerà a essere il punto di riferimento del centrocampo azzurro. Allegri intende affidargli ancora una volta le chiavi della manovra, valorizzando le qualità del regista che si appresta a disputare l’ottava stagione con la maglia del Napoli. La prossima presenza sarà inoltre la numero 240 in tutte le competizioni, confermando il ruolo centrale di Lobotka nella storia recente del club.

Altro

46408d79d3

Corriere dello Sport: “Allegri scopre il Napoli”

redazione 16 Luglio 2026
64c8b7202f

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri si presenta: ‘Orgoglioso di allenare gli azzurri. Dobbiamo restare in corsa su tutti gli obiettivi'”

redazione 15 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-14 053341

Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: primo giorno a Castel Volturno, oggi la presentazione al San Carlo”

redazione 14 Luglio 2026
09fabcb908

Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: oggi l’arrivo in città, domani la presentazione al San Carlo”

redazione 13 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-12 063357

Corriere dello Sport: “Allegri, il ritorno a Napoli: da sette presenze in azzurro alla missione di aprire un nuovo ciclo vincente”

redazione 12 Luglio 2026
transform

Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo raggiunto: il Boca abbassa le richieste, Manna prepara l’affondo”

redazione 11 Luglio 2026

Ultimissime

71f106fb43

Corriere dello Sport: “Napoli, prima le cessioni poi gli acquisti: Zeballos resta l’obiettivo, Favasuli e Falcone in pole”

redazione 17 Luglio 2026
c7a6fd07c7

Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka e Anguissa ripartono con Allegri: il centrocampo resta il cuore degli azzurri”

redazione 17 Luglio 2026
IPA_Libia.jpg

Visita della delegazione ONU a Bengasi: focus su stabilità e cooperazione in Libia.

Anna Gaia Cavallo 17 Luglio 2026
Caldo-Europa-1.jpg

Tunisina: ondata di caldo spinge a consumi record e cresce il rischio di blackout elettrici.

Anna Gaia Cavallo 17 Luglio 2026
Magnus-Brunner.jpg

Incontro tra il ministro dell’Interno libico e il Commissario Ue su migrazione e frontiere.

Anna Gaia Cavallo 17 Luglio 2026