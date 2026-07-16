Il Mattino: “Napoli, Zeballos e Favasuli sempre più vicini: il mercato aspetta le prime cessioni”

Il mercato del Napoli procede con prudenza, ma le trattative per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri continuano a registrare passi avanti. Il Mattino racconta che il nome più vicino a vestire la maglia azzurra resta quello di Exequiel Zeballos. Il club partenopeo ha già presentato al Boca Juniors un’offerta da 8 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, una proposta che potrebbe soddisfare la società argentina e chiudere definitivamente l’operazione. Il Mattino evidenzia come il giocatore abbia già raggiunto da tempo un accordo con il Napoli per un contratto fino al 2031 da poco più di un milione di euro a stagione e attenda soltanto il via libera per raggiungere i nuovi compagni.

Secondo quanto riferisce ancora Il Mattino, le pressioni esercitate dal Boca Juniors nelle ultime settimane hanno contribuito ad accelerare la trattativa, consentendo al Napoli di evitare il pagamento della clausola da 15 milioni di euro prevista nei mesi scorsi. L’investimento complessivo rimarrà comunque importante, ma permetterà agli azzurri di assicurarsi uno dei talenti più interessanti del calcio argentino.

Come sottolinea Il Mattino, oltre a Zeballos si avvicina anche Costantino Favasuli. L’esterno classe 2004 del Catanzaro è ormai in vantaggio rispetto ad altri profili seguiti, come Niccolò Fortini e Anan Khalaili, per ricoprire il ruolo di alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Reduce da un’ottima stagione in Serie B, Favasuli viene considerato un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, con un’operazione dal valore inferiore ai 10 milioni di euro. Il Napoli ritiene che il giovane calabrese possa ripercorrere un percorso di crescita simile a quello compiuto proprio da Di Lorenzo.

Sul fronte uscite, Il Mattino evidenzia che resta fondamentale alleggerire l’organico prima di chiudere le operazioni in entrata. Romelu Lukaku starebbe valutando un possibile trasferimento in Turchia qualora arrivasse una proposta economicamente vantaggiosa, con il Fenerbahce attualmente in posizione di vantaggio rispetto al Besiktas. Parallelamente proseguono i contatti con il Frosinone per Alessio Zerbin, destinato a partire a titolo definitivo, e per Hasa, che potrebbe trasferirsi in prestito con diritto e controriscatto.

Sempre Il Mattino riferisce che il Napoli lavora anche alle cessioni di Jens Cajuste, seguito dal Genoa, e Jesper Lindstrom, mentre Cyril Ngonge e Michael Folorunsho potrebbero richiedere tempi più lunghi per trovare una sistemazione. L’obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna e di Massimiliano Allegri è completare le prime uscite già dalla prossima settimana, così da accelerare contestualmente gli innesti previsti nel corso del mercato estivo.