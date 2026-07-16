Gazzetta dello Sport: “Allegri rifà il Napoli”

Il Napoli prosegue la costruzione della squadra seguendo una linea precisa: equilibrio economico e interventi mirati. Antonio Giordano, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, racconta come Massimiliano Allegri abbia sposato pienamente la filosofia del club, ribadendo che la priorità è mantenere una squadra competitiva senza rinunciare alla sostenibilità. Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport evidenzia che il mercato entrerà nel vivo soltanto dopo le cessioni, con la dirigenza pronta a completare l’organico reparto per reparto.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, uno dei primi obiettivi resta Exequiel Zeballos. L’esterno argentino ha già dato il proprio assenso al trasferimento e aspetta soltanto che il Napoli riesca a liberare spazio nel reparto offensivo. Parallelamente Giovanni Manna continua a lavorare sulle altre operazioni, a partire dalla cessione di Vanja Milinkovic-Savic, che aprirebbe le porte all’arrivo di un nuovo secondo portiere. I profili seguiti sono quelli di Wladimiro Falcone e Matej Kovar. Sulla corsia destra, invece, continua a crescere la candidatura di Costantino Favasuli del Catanzaro come alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Come sottolinea ancora Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport, la difesa rappresenta uno dei reparti meglio strutturati. Alex Meret ripartirà da titolare, mentre il nuovo Napoli dovrebbe svilupparsi prevalentemente con una linea a quattro. Sugli esterni il club dispone di Di Lorenzo, Mazzocchi, Olivera, Gutierrez e Spinazzola, anche se eventuali offerte per Olivera o Mazzocchi potrebbero modificare gli equilibri. Al centro della difesa Rrahmani, Buongiorno, Beukema e Rafa Marin costituiscono il quartetto destinato a iniziare la stagione, mentre Marianucci potrebbe partire in prestito per trovare maggiore continuità.

A centrocampo, Antonio Giordano, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, individua in Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Antonio Vergara e Billy Gilmour i punti fermi dell’organico. Restano invece da valutare le condizioni e il futuro di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa: qualora uno dei due dovesse lasciare Napoli, la dirigenza potrebbe tornare a lavorare sui profili di Richard Rios e Adrien Rabiot, già seguiti in passato. Nel reparto offensivo il ritiro sarà decisivo anche per definire il destino degli esterni, con Politano, Neres, Lang, Alisson Santos e il possibile arrivo di Zeballos destinati a contendersi il posto.

Infine, Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport evidenzia che anche il reparto avanzato potrebbe cambiare volto. Il pesante contratto di Romelu Lukaku alimenta riflessioni sul suo futuro, mentre Rasmus Hojlund rappresenta il centravanti ideale individuato da Allegri. Lorenzo Lucca sarà valutato attentamente durante il ritiro, così come il giovane Giovane, chiamato a convincere il nuovo allenatore prima delle decisioni definitive sul mercato.