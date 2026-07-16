Corriere dello Sport: “Napoli, partenza senza colpi”

Il Napoli è pronto a partire per il ritiro di Dimaro senza nuovi acquisti, una novità rispetto alle ultime stagioni. Fabio Tarantino, sulle pagine del Corriere dello Sport, spiega che Massimiliano Allegri inizierà il lavoro con una rosa composta principalmente dai giocatori già sotto contratto e da quelli rientrati dai prestiti, come Noa Lang e Lorenzo Lucca, che avranno l’opportunità di convincere il nuovo allenatore durante la preparazione estiva. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport evidenzia come l’organico sia ancora molto numeroso e che diversi calciatori non partiranno per il Trentino, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sulle cessioni per alleggerire la rosa.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il mercato in entrata non è fermo ma soltanto rinviato. La priorità del Napoli resta l’acquisto di un esterno destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Dopo le piste che portavano ad Anan Khalaili e Dodô della Fiorentina, nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Costantino Favasuli, classe 2004 reduce da un’ottima stagione con il Catanzaro. Il giovane esterno, assistito da Mario Giuffredi, rappresenta una soluzione gradita anche perché, essendo un Under, non occuperebbe posto nella lista della Serie A. Tra i profili monitorati figura anche Niccolò Fortini della Fiorentina.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il Napoli continua a lavorare anche per Exequiel Zeballos. L’esterno argentino del Boca Juniors, in scadenza di contratto a dicembre e già fuori dal progetto tecnico del club argentino, ha raggiunto un’intesa personale con gli azzurri sulla base di un contratto fino al 2031 da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Resta però da definire l’accordo tra le due società, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un’offerta compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Anche questa operazione resta subordinata ad alcune uscite nel reparto offensivo.

Sul fronte portieri, Fabio Tarantino, sulle colonne del Corriere dello Sport, riferisce che Massimiliano Allegri intende ripristinare gerarchie ben definite tra titolare e secondo. Alex Meret punta a confermarsi come numero uno, mentre Vanja Milinkovic-Savic è destinato alla cessione ed è seguito dall’Hull City. In caso di partenza del portiere serbo, il Napoli valuta Wladimiro Falcone del Lecce come principale alternativa, senza perdere di vista anche la candidatura di Matej Kovar del PSV. Prima di completare ulteriori operazioni in entrata, però, la priorità della società resta quella di concretizzare le cessioni e ridurre l’attuale organico.