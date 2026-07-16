16 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Allegri scopre il Napoli”

redazione 16 Luglio 2026
46408d79d3

Il Napoli entra nel vivo della preparazione estiva con l’arrivo dei big a Castel Volturno. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che da oggi Massimiliano Allegri potrà iniziare a lavorare con gran parte della rosa a disposizione, a partire da Rasmus Hojlund, uno dei giocatori più attesi dal nuovo tecnico. Reduce da qualche giorno di vacanza alle Baleari, l’attaccante danese inaugura la sua seconda stagione in azzurro e rappresenta il centravanti che Allegri aveva già cercato di allenare ai tempi del Milan. Davide Palliggiano del Corriere dello Sport evidenzia come il lavoro quotidiano permetterà ai due di costruire fin da subito un’intesa fondamentale per il nuovo progetto tecnico.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, insieme a Hojlund arriveranno anche Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, Alisson Santos, Amir Rrahmani e gli altri elementi principali della rosa. La giornata sarà dedicata a visite mediche, test atletici e ai primi colloqui con Allegri e il suo staff. Nelle ore precedenti avevano già raggiunto il Training Center Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic, Sam Beukema, Rafa Marin, Pasquale Mazzocchi, Jesper Lindstrom, Lorenzo Lucca, Antonio Vergara, Nikita Contini, Giovane e Gutierrez, oltre ad alcuni giovani della Primavera e ai calciatori rientrati dai prestiti.

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, domani la squadra partirà per il ritiro di Dimaro Folgarida, dove resterà fino al 27 luglio. Il gruppo volerà da Capodichino a Verona prima di raggiungere il Trentino in pullman, mentre il primo allenamento sul campo di Carciato è già fissato per le 17.30. Per diversi giovani sarà un’occasione importante per convincere Allegri e guadagnarsi spazio nella rosa definitiva della prossima stagione.

Il gruppo, però, non sarà ancora al completo. Davide Palliggiano, sulle colonne del Corriere dello Sport, ricorda che i calciatori impegnati fino a pochi giorni fa al Mondiale raggiungeranno il Napoli soltanto dopo il periodo di ferie. Olivera, Scott McTominay e Billy Gilmour sono attesi intorno al 27 luglio, mentre Noa Lang rientrerà dopo il prestito al Galatasaray. Gli ultimi ad aggregarsi saranno Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, che raggiungeranno direttamente il ritiro di Castel di Sangro il 5 agosto. Per Allegri saranno settimane decisive per conoscere il gruppo, definire le gerarchie e valutare la rosa prima delle scelte definitive sul mercato.

Altro

64c8b7202f

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri si presenta: ‘Orgoglioso di allenare gli azzurri. Dobbiamo restare in corsa su tutti gli obiettivi'”

redazione 15 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-14 053341

Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: primo giorno a Castel Volturno, oggi la presentazione al San Carlo”

redazione 14 Luglio 2026
09fabcb908

Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: oggi l’arrivo in città, domani la presentazione al San Carlo”

redazione 13 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-12 063357

Corriere dello Sport: “Allegri, il ritorno a Napoli: da sette presenze in azzurro alla missione di aprire un nuovo ciclo vincente”

redazione 12 Luglio 2026
transform

Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo raggiunto: il Boca abbassa le richieste, Manna prepara l’affondo”

redazione 11 Luglio 2026
a6442c4f09

Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa al bivio: Allegri decisivo per il futuro del centrocampista”

redazione 10 Luglio 2026

Ultimissime

IDF-Libano-2.jpg

Colloqui Roma: Israele frena sull’introduzione delle “zone pilota” con il Libano.

Anna Gaia Cavallo 16 Luglio 2026
c9390a8e9b

Corriere dello Sport: “Napoli, partenza senza colpi”

redazione 16 Luglio 2026
46408d79d3

Corriere dello Sport: “Allegri scopre il Napoli”

redazione 16 Luglio 2026
20260715_2563.jpg

Kamel Ghribi riceve a Washington il prestigioso “Global Leadership Award”. Un riconoscimento internazionale importante.

Anna Gaia Cavallo 16 Luglio 2026
unnamed-2026-07-15T123336.221.jpg

Campionati Italiani Beach Sprint: il canottaggio si svolge a Barletta da venerdì a domenica.

redazione 16 Luglio 2026