Corriere dello Sport: “Allegri scopre il Napoli”

Il Napoli entra nel vivo della preparazione estiva con l’arrivo dei big a Castel Volturno. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che da oggi Massimiliano Allegri potrà iniziare a lavorare con gran parte della rosa a disposizione, a partire da Rasmus Hojlund, uno dei giocatori più attesi dal nuovo tecnico. Reduce da qualche giorno di vacanza alle Baleari, l’attaccante danese inaugura la sua seconda stagione in azzurro e rappresenta il centravanti che Allegri aveva già cercato di allenare ai tempi del Milan. Davide Palliggiano del Corriere dello Sport evidenzia come il lavoro quotidiano permetterà ai due di costruire fin da subito un’intesa fondamentale per il nuovo progetto tecnico.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, insieme a Hojlund arriveranno anche Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, Alisson Santos, Amir Rrahmani e gli altri elementi principali della rosa. La giornata sarà dedicata a visite mediche, test atletici e ai primi colloqui con Allegri e il suo staff. Nelle ore precedenti avevano già raggiunto il Training Center Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic, Sam Beukema, Rafa Marin, Pasquale Mazzocchi, Jesper Lindstrom, Lorenzo Lucca, Antonio Vergara, Nikita Contini, Giovane e Gutierrez, oltre ad alcuni giovani della Primavera e ai calciatori rientrati dai prestiti.

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, domani la squadra partirà per il ritiro di Dimaro Folgarida, dove resterà fino al 27 luglio. Il gruppo volerà da Capodichino a Verona prima di raggiungere il Trentino in pullman, mentre il primo allenamento sul campo di Carciato è già fissato per le 17.30. Per diversi giovani sarà un’occasione importante per convincere Allegri e guadagnarsi spazio nella rosa definitiva della prossima stagione.

Il gruppo, però, non sarà ancora al completo. Davide Palliggiano, sulle colonne del Corriere dello Sport, ricorda che i calciatori impegnati fino a pochi giorni fa al Mondiale raggiungeranno il Napoli soltanto dopo il periodo di ferie. Olivera, Scott McTominay e Billy Gilmour sono attesi intorno al 27 luglio, mentre Noa Lang rientrerà dopo il prestito al Galatasaray. Gli ultimi ad aggregarsi saranno Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, che raggiungeranno direttamente il ritiro di Castel di Sangro il 5 agosto. Per Allegri saranno settimane decisive per conoscere il gruppo, definire le gerarchie e valutare la rosa prima delle scelte definitive sul mercato.