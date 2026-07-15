Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri conquista il San Carlo: ‘Qui per vincere. Serviranno cazzimma e follia’”

Massimiliano Allegri ha aperto ufficialmente il suo ciclo sulla panchina del Napoli con una presentazione che ha segnato l’inizio della stagione del Centenario. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport, racconta un allenatore apparso emozionato, sincero e determinato, capace di alternare ironia e riflessioni personali nel suo debutto davanti ai tifosi azzurri. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport evidenzia come Allegri abbia affrontato con serenità anche il peso del proprio passato, sia da ex allenatore della Juventus sia da ex calciatore del Napoli nella difficile stagione della retrocessione del 1997-98.

Nel corso della conferenza, Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea che Allegri ha subito cercato di creare empatia con il pubblico partenopeo, scherzando sui due scudetti conquistati da avversario ai danni degli azzurri: «Sono venuto qui apposta per restituire qualcosa». Il tecnico ha poi ricordato il lavoro svolto da Antonio Conte, definendo il biennio del suo predecessore straordinario e riconoscendo di ereditare una squadra forte, abituata al sacrificio e alla vittoria. Guidare il Napoli nell’anno del Centenario rappresenta, secondo Allegri, un motivo di orgoglio ma anche una responsabilità da affrontare con l’obiettivo di conquistare nuovi trofei.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Allegri ha parlato anche del momento personale vissuto dopo la conclusione dell’esperienza al Milan. Il tecnico ha ammesso la delusione per il mancato piazzamento tra le prime quattro posizioni e per l’esclusione dalla Champions League, spiegando però di aver già voltato pagina e di voler iniziare con entusiasmo questa nuova avventura. Ha inoltre ribadito di considerare un complimento la definizione di allenatore “aziendalista”, sottolineando come il compito di un tecnico sia quello di valorizzare il patrimonio della società e coniugare competitività e sostenibilità.

Sul piano tecnico, Vincenzo D’Angelo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, riferisce che Allegri non ha ancora voluto sbilanciarsi sul modulo, preferendo attendere il lavoro sul campo prima di formulare giudizi definitivi. Ha però confermato la qualità della rosa e speso parole di stima per Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, definendo il primo “un campione che sa giocare discretamente bene” e dichiarandosi felice di poter allenare il centravanti danese. L’obiettivo sarà arrivare a marzo ancora in corsa su tutti i fronti, mantenendo alta l’ambizione anche in Champions League.

Durante la presentazione si è parlato anche del nuovo stadio. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport ricorda che Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli hanno confermato il progetto relativo all’area ex Q8, immaginando un impianto da circa 70 mila posti con 120 SkyBox. In chiusura, Allegri ha sintetizzato lo spirito con cui intende affrontare la nuova avventura in azzurro: «Qui ci vuole sana cazzimma e sana follia», una frase che ha raccolto l’immediato consenso del pubblico presente al Teatro San Carlo.