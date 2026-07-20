Addio a Kevin Keegan, due volte Pallone d’Oro e leggenda del calcio.

La Scomparsa di Kevin Keegan: Un’Icona del Calcio

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore di grande prestigio, deceduto all’età di 75 anni. La sua famiglia ha comunicato la triste notizia, rivelando che Keegan stava combattendo un tumore al quarto stadio, diagnosticato nel gennaio 2026.

Una Carriera Illustre tra Liverpool e Amburgo

Considerato uno dei più grandi calciatori della sua generazione, Kevin Keegan ha trascorso la maggior parte della sua carriera tra le fila del Liverpool e dell’Amburgo. Con i Reds, dove ha giocato dal 1971 al 1977, ha collezionato numerosi trofei, inclusi tre campionati di Prima Divisione, una FA Cup, una Coppa dei Campioni e due Coppe UEFA. Successivamente, il trasferimento in Germania gli ha permesso di conquistare anche una Bundesliga, e nel 1978 e 1979 ha ricevuto per due volte il prestigioso Pallone d’Oro, un riconoscimento che certifica il suo talento e la sua abilità sul campo.

La sua carriera è stata caratterizzata da un gioco esplosivo e da un’intensa passione per il football, che gli hanno permesso di guadagnarsi un posto nella Hall of Fame del calcio inglese.

Dal Calcio Giocato alla Panchina: La carriera da Allenatore

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a metà degli anni Ottanta, Keegan ha intrapreso una carriera come allenatore nel 1992 con il Newcastle United. Durante il suo periodo con i Magpies, sfiorò il titolo di Premier League nel 1996, subendo una clamorosa rimonta da parte del Manchester United. Dopo l’esperienza al Newcastle, ha allenato il Fulham, portandolo in Premier League e in competizioni europee. Dal febbraio 1999 fino all’ottobre 2000, ha guidato anche la nazionale inglese, esperienza che non fu del tutto positiva, date le difficoltà nel superare la fase a gironi durante il campionato europeo.

Successivamente, Keegan tornò a sedere sulla panchina del Manchester City e poi di nuovo del Newcastle, chiudendo la sua carriera da allenatore nel 2008, ma lasciando un indelebile segno nel mondo del calcio.

Un Esempio di Passione e Dedizione

Kevin Keegan non era solo un calciatore dotato di talento, ma anche un esempio di dedizione e passione per lo sport. La sua capacità di ispirare le nuove generazioni di calciatori è ciò che lo rende un’icona perdurante nel cuore dei tifosi di tutto il mondo. La sua eredità si riflette nei principi di squadra, comunità e competizione che ha sempre valorizzato, formando un legame profondo tra lui e i suoi fan.

La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel calcio, ma anche nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere e seguire la sua carriera. Molti hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi sui social media, testimoniando l’impatto che ha avuto nel mondo sportivo.

La vita e la carriera di Kevin Keegan sono un inno alla passione per il calcio: un atleta, un allenatore e un simbolo che ha rappresentato molto più di un semplice gioco. I suoi successi e le sue battaglie rimarranno nella memoria collettiva, ispirando future generazioni a seguire i suoi passi.

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Fonti: Italpress, BBC Sport, The Guardian.

FONTE ITALPRESS

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