Piano casa della Campania: 245 milioni di euro dal Fondo Fesr per nuove opportunità.

NAPOLI (ITALPRESS) – La Campania compie un passo importante nel settore delle politiche abitative con il nuovo Piano regionale “Ho.Pe” (Housing Programma Europeo), sostenuto da un finanziamento di 245 milioni di euro provenienti dal Fondo Fesr per lo sviluppo regionale. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia e rappresenta un intervento strategico per garantire il diritto all’abitare nella regione.

Obiettivi del Piano “Ho.Pe”

Il Piano “Ho.Pe” si articola in tre misure principali e sei linee di intervento, puntando a rafforzare l’offerta di alloggi pubblici e sociali, rigenerare il patrimonio edilizio esistente e promuovere un modello urbano più inclusivo e sostenibile. Tra i principali obiettivi vi è l’incremento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche attraverso il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, il programma si concentra sulla riqualificazione dei quartieri di Napoli e sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (Acer). È prevista anche una specifica attenzione alla creazione e potenziamento di studentati pubblici, per rispondere alle esigenze delle giovani generazioni e al diritto allo studio.

Impatto Sociale e Investimenti Strategici

“La Campania stabilisce una chiara priorità nel garantire il diritto all’abitare”, dichiara l’assessora regionale alle Politiche abitative, Claudia Pecoraro. “La casa rappresenta la base della dignità, dell’autonomia e dell’inclusione sociale”. Questo piano è un investimento significativo che mira a migliorare la condizione abitativa ed a restituire alla comunità i beni confiscati.

Vincenzo Cuomo, assessore al Governo del territorio della Regione, aggiunge che l’iniziativa avvia un piano strategico che integra sostenibilità e rigenerazione urbana. Sono destinati 34 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, progettata per adattare l’edilizia popolare ai cambiamenti climatici e garantire un adeguato isolamento termico degli edifici. Questi fondi saranno utilizzati con un approccio innovativo, attraverso i cosiddetti “contratti di quartiere”, volti a connettere i servizi essenziali con l’edilizia.

“Garantire il diritto alla casa significa rafforzare uno dei diritti fondamentali delle persone e rendere la nostra comunità più coesa”, commenta Roberto Fico, presidente della Regione. Con il programma “Ho.Pe”, le risorse europee si trasformeranno in interventi concreti, mirati a ridurre le disuguaglianze e a generare opportunità per chi affronta maggiori difficoltà nell’accesso a un’abitazione.

Il Piano “Ho.Pe” rappresenta non solo un intervento diretto, ma anche un’opportunità per stimolare l’economia locale, attraverso la sinergia tra istituzioni, università e settore produttivo. Saranno attuati strumenti specifici per consentire l’avvio delle opere su tutto il territorio regionale, promuovendo l’innovazione nel settore dell’edilizia e della sostenibilità.

Con l’approvazione del Piano “Ho.Pe”, la Campania segna un punto di svolta nelle politiche abitative, impegnandosi a costruire un futuro più inclusivo e giusto, dove la casa non è vista solo come un bisogno materiale, ma come un diritto essenziale per l’equità sociale.

Per ulteriori dettagli su iniziative e investimenti, si possono consultare i canali ufficiali della Regione Campania e del Fondo Fesr.

-Foto xc9/Italpress-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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