Gasdotto Atlantico Nigeria-Marocco: i Paesi dell’Africa Occidentale sostengono il progetto energetico.

Accordo Storico per il Gasdotto Africano Atlantico

FREETOWN (SIERRA LEONE) – La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO) ha compiuto un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione energetica in Africa, aderendo formalmente al progetto del Gasdotto Africano Atlantico (AAGP) Nigeria-Marocco. Durante una cerimonia a Freetown, è stato firmato l’Accordo Intergovernativo (IGA) che regola lo sviluppo di questa infrastruttura energetica vitale, come riportato dall’agenzia di stampa “Map”.

Questa ambiziosa opera, lunga circa 6.800 chilometri, avrà la funzione di trasportare gas naturale dalla Nigeria al Marocco, per poi collegarsi alle reti europee. La firma dell’accordo rappresenta un passaggio istituzionale cruciale per il progetto, inizialmente lanciato da Sua Maestà il Re Mohammed VI e dall’ex presidente nigeriano Muhammadu Buhari, e ora attivamente sostenuto dall’attuale presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu. L’intesa vede il coinvolgimento dell’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) del Marocco e della Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC Ltd.), che collaboreranno nello sviluppo dell’infrastruttura.

Secondo la nota ufficiale divulgata al termine della cerimonia, “questa firma rappresenta concretamente la visione condivisa tra Rabat e Abuja e segna l’adesione collettiva degli Stati membri della CEDEAO al quadro giuridico del progetto”. È interessante notare che il Marocco, pur non essendo un membro della CEDEAO, partecipa attivamente in qualità di promotore dell’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione interregionale.

Fasi Future del Progetto Gasdotto

Con la firma di Freetown avviano le fasi successive del progetto, che includeranno la creazione di una società dedicata al progetto, localizzata a Casablanca, e l’istituzione della Pipeline Higher Authority, che avrà sede ad Abuja. Un aspetto cruciale di questa fase sarà la mobilizzazione di investimenti e la decisione finale riguardante l’investimento, elementi chiave per garantire la realizzazione dell’infrastruttura.

In programma anche una cerimonia solenne congiunta tra il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, un Paese non membro della CEDEAO, durante la quale parteciperà il presidente della Nigeria e il Re Mohammed VI. Questo momento rappresenterà non solo un passo avanti per il gasdotto, ma anche un simbolo di integrazione e cooperazione tra le nazioni coinvolte.

Il Gasdotto Africano Atlantico non è solo un’infrastruttura energetica, ma un corridoio di integrazione e sviluppo, volto a rafforzare la sicurezza energetica dell’Africa Occidentale. Questo progetto ha il potenziale di promuovere l’industrializzazione e di generare nuovi posti di lavoro nella regione.

Impatto Economico e Strategico

Oltre a garantire l’approvvigionamento energetico della regione, il gasdotto rappresenta un’opportunità per diversificare le fonti di energia e migliorare i collegamenti con l’Europa. Secondo quanto dichiarato durante la cerimonia, l’iniziativa si inserisce nell’ambito della visione atlantica promossa dal Re Mohammed VI, che aspira a fare dell’Atlantico un nuovo spazio di cooperazione tra Africa, Europa e Americhe.

Il progetto potrà contribuire significativamente allo sviluppo economico non solo della Nigeria e del Marocco, ma anche degli altri Stati membri della CEDEAO. Questo sforzo collaborativo potrebbe avere ripercussioni positive su vari settori, dall’industria all’agricoltura, favorendo un’integrazione regionale più forte.

Inoltre, il Gasdotto Africano Atlantico rappresenta una risposta alle sfide globali legate all’energia e alla sostenibilità. Favorendo l’utilizzo di gas naturale, potrebbe contribuire a una transizione energetica più sostenibile per l’Africa, allineandosi con le tendenze globali verso fonti di energia più pulite.

In conclusione, l’Accordo Intergovernativo firmato a Freetown è il segno tangibile di un futuro promettente per la cooperazione energetica in Africa, con l’obiettivo di costruire infrastrutture resilienti e sostenibili. Le prossime fasi del progetto saranno seguite con grande attenzione, in quanto rappresentano non solo un progresso tecnico, ma anche un passo verso una maggiore integrazione economica e sociale della regione.

Fonti: Agenzia di Stampa “Map”, Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC Ltd.).

FONTE ITALPRESS

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