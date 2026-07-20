Sinner supera Hewitt: 81ª settimana da numero uno nel ranking ATP.

Jannik Sinner Raggiunge un Nuovo Traguardo nel Ranking ATP

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha avviato la sua 81esima settimana come numero 1 del ranking ATP, un risultato straordinario che lo ha portato a superare Lleyton Hewitt. In questo modo, il talento altoatesino diventa il decimo giocatore della storia a trascorrere così tanto tempo in cima alla classifica dal suo avvio nel 1973.

La Situazione del Tennis Italiano

Il tennis italiano continua a brillare con ben otto rappresentanti nella Top 100 e sedici nella Top 200 del ranking ATP. Matteo Arnaldi, dopo aver raggiunto i quarti di finale a Umago, è risalito alla posizione 33. Lorenzo Sonego, grazie agli ottavi di finale a Gstaad, guadagna sei posti e si posiziona al numero 77, tornando così tra i primi 80 giocatori al mondo.

Non ci sono state variazioni nella Top 10 questa settimana, con Sinner che mantiene la prima posizione, seguito dal tedesco Alexander Zverev e dallo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente secondo e terzo. Flavio Cobolli rimane in nona posizione, mentre Lorenzo Musetti scivola alla 15esima posizione. Luciano Darderi, battuto in finale da Rublev a Bastad, perde tre posti ed è ora al 21esimo posto. Matteo Berrettini e Mattia Bellucci guadagnano entrambe una posizione, attestandosi al 42esimo e 79esimo posto.

Ecco la nuova classifica ATP:

1. Jannik Sinner (ITA) 13.450 (–)

2. Alexander Zverev (GER) 8.480 (–)

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.160 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.740 (–)

5. Alex De Minaur (AUS) 4.110 (–)

6. Ben Shelton (USA) 3.770 (–)

7. Novak Djokovic (SRB) 3.760 (–)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.670 (–)

9. Flavio Cobolli (ITA) 3.460 (–)

10. Taylor Fritz (USA) 3.365 (–)

La situazione degli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.315 (-1)

21. Luciano Darderi 2.125 (-3)

33. Matteo Arnaldi 1.399 (+1)

42. Matteo Berrettini 1.075 (+1)

77. Lorenzo Sonego 758 (+6)

79. Mattia Bellucci 751 (+1)

138. Andrea Pellegrino 446 (–)

149. Francesco Maestrelli 391 (–)

164. Luca Nardi 346 (-4)

173. Marco Cecchinato 330 (+2)

Le Donne nel Ranking WTA

Nel tennis femminile, Jasmine Paolini occupa la 15esima posizione, mantenendo il primato tra le azzurre nonostante sia uscita dalla Top 10. Elisabetta Cocciaretto rimane stabile al numero 68. Lucia Bronzetti, grazie a una finale nell’”ATV Tennis Open” (WTA 125), ha fatto un notevole salto di diciannove posizioni, attestandosi al numero 120.

Diversamente, Lisa Pigato scende di un posto, posizionandosi al numero 129. Lucrezia Stefanini guadagna tre posti e si colloca 142esima. Tyra Caterina Grant perde sette posizioni, attestandosi al numero 148. La Top Ten WTA rimane invariata, con Aryna Sabalenka che continua a dominare per la 92esima settimana consecutiva, mantenendo un vantaggio di 407 punti sulla kazaka Elena Rybakina, al secondo posto.

Ecco la Top Ten della classifica WTA:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 8.550 (–)

2. Elena Rybakina (KAZ) 8.143 (–)

3. Jessica Pegula (USA) 6.301 (–)

4. Coco Gauff (USA) 5.649 (–)

5. Mirra Andreeva (RUS) 5.293 (–)

6. Karolina Muchova (CZE) 5.168 (–)

7. Linda Noskova (CZE) 5.119 (–)

8. Iga Swiatek (POL) 4.539 (–)

9. Amanda Anisimova (USA) 4.353 (–)

10. Elina Svitolina (UKR) 4.351 (–)

La situazione delle italiane:

15. Jasmine Paolini 2.783 (–)

68. Elisabetta Cocciaretto 977 (–)

120. Lucia Bronzetti 623 (+19)

129. Lisa Pigato 588 (-1)

142. Lucrezia Stefanini 542 (+3)

148. Tyra Caterina Grant 515 (-7)

189. Nuria Brancaccio 408 (+20)

221. Jennifer Ruggeri 346 (-8)

280. Federica Urgesi 252 (+7)

281. Aurora Zantedeschi 251 (+11)

– Foto Ipa Agency – (ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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