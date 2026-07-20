Spagna campione del mondo: Argentina sconfitta nei supplementari in una finale emozionante.

La Spagna si Laurea Campione del Mondo per la Seconda Volta

Il 19 luglio 2026, presso il MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, si è consumata una finale storica: la Spagna ha conquistato il suo secondo titolo di Campione del Mondo battendo l’Argentina con un punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata messa a segno da Ferran Torres durante il secondo tempo supplementare, dopo una partita dominata dal possesso palla e dalle azioni offensive spagnole.

Fin dal fischio d’inizio, le due formazioni hanno mostrato cautela. L’Argentina ha optato per una strategia difensiva, mentre la Spagna, sin dall’inizio, ha cercato di mettere pressione. Al 5° minuto, Yamal ha avuto l’opportunità di portare in vantaggio le Furie Rosse, ma il suo tiro è stato deviato da un difensore. Con il passare dei minuti, la Spagna ha aumentato l’intensità, creando diverse occasioni da gol senza però riuscire a finalizzare nel primo tempo.

Le squadre sono andate al riposo sullo 0-0, ma il secondo tempo ha visto una Spagna ancora più aggressiva. Un cambiamento significativo è stato l’ingresso di Ferran Torres, che ha subito messo in difficoltà la difesa argentina. Al 67′, il suo colpo di testa, su cross di Yamal, è stato parato da Martinez, il portiere argentino.

Pressione Spagnola e Espulsione Argentina

La partita ha continuato a pendere a favore degli iberici, che hanno creato diverse occasioni pericolose. Al 77°, Cubarsi ha tentato la rete, ma la risposta di Martinez è stata nuovamente efficace. La situazione dell’Argentina si è complicata ulteriormente negli minuti finali, quando Enzo Fernandez è stato espulso per un secondo cartellino giallo, lasciando la sua squadra in dieci uomini.

Nonostante il grande sforzo della Spagna per chiudere la partita prima dei supplementari, il punteggio è rimasto immutato e le squadre si sono così avventurate nei tempi supplementari. Al 96′, Nico Williams ha segnato un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, ma l’arbitro ha annullato l’azione per fallo di Merino su Otamendi.

Il momento tanto atteso è arrivato all’inizio del secondo tempo supplementare: un cross dalla destra ha trovato la testa di Nico Williams, che ha servito Ferran Torres. Il giovane attaccante non ha sbagliato e, con un potente tiro, ha superato Martinez, portando la Spagna in vantaggio. A questo punto, l’Argentina ha cercato di reagire, ma senza efficacia, e le occasioni create sono state mal gestite.

Un Vero Trionfo per le Furie Rosse

La reazione finale dell’Argentina è stata timida, con una chance per Simeone, che ha sparato alto dopo un trattamento angolo. La Spagna, però, ha saputo mantenere il vantaggio e dopo un finale di gara teso e carico di emozioni, ha potuto festeggiare il trionfo. Questo successo rappresenta un traguardo importante per la nazionale spagnola, che riconferma il suo posto tra le grandi del calcio mondiale.

I festeggiamenti si sono protratti anche dopo il fischio finale, con i giocatori che hanno alzato al cielo il trofeo della FIFA. Allo stadio, i tifosi spagnoli hanno intonato cori di gioia, mentre il sogno argentino si è infranto come nel 2014. Questo risultato esalta il lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico, dimostrando come la Spagna sappia sempre competere ad alti livelli.

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Fonte: ITALPRESS, FIFA.com

FONTE ITALPRESS

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