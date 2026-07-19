Antonelli vince in Belgio, Leclerc secondo. Hamilton chiude quarto nella corsa di Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, si è imposto nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, segnando il suo ritorno al successo dopo il podio di Monte-Carlo, avvenuto il 7 giugno. Con questa vittoria, Antonelli segna il settimo trionfo della sua carriera, superando al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc, che ha mostrato un ottimo passo e ha ottenuto un meritato secondo posto, e la Red Bull di Max Verstappen, giunto terzo.

Le Altre Posizioni di Gara

Al quarto posto si piazza Lewis Hamilton, compagno di team di Antonelli, che ha dovuto affrontare una penalità di 5 secondi a causa di un contatto con la Mercedes di George Russell nel primo giro. Questo incidente ha avuto ripercussioni significative per Russell, che ha chiuso con un ritiro e ora si trova a -50 punti dal suo compagno di squadra nella classifica mondiale.

In quinta posizione troviamo Oscar Piastri della McLaren, seguito da Isack Hadjar della Red Bull e Lando Norris, anch’esso della McLaren, che ha fatto una rimonta notevole partendo dalla tredicesima posizione. A completare la top 10 ci sono Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine).

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

Dopo la vittoria, Kimi Antonelli ha dichiarato: “È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta, abbiamo perso la prima posizione per la virtual safety car, ma poi siamo riusciti a recuperarla. Leclerc era veloce e abbiamo dovuto tenere duro alla fine. Ora dobbiamo continuare a ottenere risultati.”

Charles Leclerc, visibilmente soddisfatto, ha aggiunto: “Ho creduto nella vittoria fino alla fine. Abbiamo avuto fortuna con la safety car, ma il nostro passo era relativamente forte. Dopo alcune difficoltà iniziali con le gomme hard, il nostro ritmo è migliorato. Questo è un bel passo in avanti per noi.”

Max Verstappen ha commentato la sua gara, affermando: “Le ho provate tutte, ma il secondo stint è stato un po’ più difficile. Salire sul podio è sempre positivo e ho dato il massimo, quindi il terzo posto va bene.”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha detto: “Non voglio sognare riguardo al titolo, dobbiamo concentrarci sui risultati. Non ci aspettavamo di lottare per la vittoria, quindi questo che abbiamo ottenuto è un buon risultato per il team. La prossima pista sarà più adatta per noi.”

George Russell ha descritto il contatto con Hamilton come un “normale incidente di gara”, mentre Hamilton ha mostrato ottimismo per la prossima gara in Ungheria, sottolineando le potenzialità della sua vettura.

La Classifica e Prospettive Future

Dopo questo Gran Premio, Andrea Kimi Antonelli guida la classifica mondiale piloti con 204 punti, seguito da Lewis Hamilton a 159 e George Russell a 154. Charles Leclerc, con la sua prestazione di oggi, si posiziona quarto con 126 punti.

posizione Pilota Punti 1 Andrea Kimi Antonelli 204 2 Lewis Hamilton 159 3 George Russell 154 4 Charles Leclerc 126

Per quanto riguarda la classifica costruttori, la Mercedes guida con 358 punti, seguita dalla Ferrari e McLaren, rispettivamente a 285 e 195 punti.

posizione Scuderia Punti 1 Mercedes 358 2 Ferrari 285 3 McLaren 195 4 Red Bull 151

La prossima settimana, la Formula 1 si sposterà in Ungheria per l’ultima gara prima della pausa estiva, e le aspettative sono alte per vedere se Antonelli riuscirà a mantenere il suo slancio vincente.

Fonti ufficiali: Italpress.

FONTE ITALPRESS

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