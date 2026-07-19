Evenepoel trionfa nella 15ª tappa del Tour de France, Vingegaard si ritira.

Remco Evenepoel trionfa nella 15ª tappa del Tour de France 2026

PLATEAU DE SOLAISON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, percorrendo 183,9 km dalla Champagnole al Plateau de Solaison. Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha mostrato una performance straordinaria, battendo Tadej Pogacar in una volata finale emozionante, conquistando così il suo terzo successo nella famosa corsa a tappe.

Il Duello al Vertice

Evenepoel ha mantenuto il passo del forte sloveno, che difendeva la maglia gialla con determinazione. Nonostante il buon posizionamento di Pogacar, il belga è riuscito a superarlo nella fase conclusiva della gara. In terza posizione ha concluso il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), il quale ha accumulato preziosi secondi per mantenere la sua corsa verso il podio e per la maglia bianca.

Un Colpo di Scena per Vingegaard

Un momento drammatico ha segnato la corsa con l’incidente di Jonas Vingegaard, il campione in carica, il quale ha dovuto abbandonare la competizione a causa di una caduta avvenuta a 20 km dalla fine. Vingegaard, corridore della Visma Lease a Bike, ha riportato una sospetta frattura alla clavicola ed è stato costretto al ritiro, cambiando radicalmente le dinamiche della gara.

Prossime Gare e Sviluppi della Classifica

Il Tour de France prevede un giorno di riposo prima della sedicesima tappa, che si svolgerà martedì e consisterà in una cronometro individuale fra Evian-les-Bains e Thonon-les-Bains, per un totale di 26,1 km. Gli occhi saranno puntati non solo su Evenepoel, ora in grande forma, ma anche su Pogacar, il quale dovrà dimostrare la sua resistenza per mantenere il comando della classifica generale.

Ordine di Arrivo della 15ª Tappa

Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-Bora-Hansgrohe) – 4h23’09” Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) – s.t. Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) – a 6″ Paul Seixas (FRA) – a 58″ Florian Lipowitz (GER) – s.t. Lenny Martinez (FRA) – a 1’57” Mattias Skjelmose (DEN) – s.t. Juan Ayuso (ESP) – s.t. Adam Yates (GBR) – s.t. Quinn Simmons (USA) – a 2’16”

Le Classifiche Generali Aggiornate

Classifica Generale (Maglia Gialla)

Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) – 55h41’31” Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 5’00” Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) – a 5’58” Paul Seixas (FRA) – a 6’23” Florian Lipowitz (GER) – a 6’48” Juan Ayuso (ESP) – a 7’28” Mattias Skjelmose (DEN) – a 9’38” Lenny Martinez (FRA) – a 10’28” Tom Pidcock (GBR) – a 10’59” Jordan Jegat (FRA) – a 19’26”

Classifica a Punti (Maglia Verde)

Mads Pedersen (DEN, Lidl-Trek) – 417 punti Jasper Philipsen (BEL, Alpecin-Premier Tech) – 386 punti Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team) – 361 punti

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) – 52 punti Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick-Step) – 45 punti Richard Carapaz (ECU, EF Education-EasyPost) – 39 punti

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) – 55h47’29” Paul Seixas (FRA, Decathlon CMA CGM Team) – a 25″ Juan Ayuso (ESP, Lidl-Trek) – a 1’30”

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul Tour de France, puoi seguire i dettagli forniti da Italpress.

FONTE ITALPRESS

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