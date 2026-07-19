Argentina, Scaloni: “Servirà la nostra miglior versione per vincere contro la Spagna. Messi è una leggenda.”

Argentina: Pronta per la Finale Mondiale contro la Spagna

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Argentina si avvicina al culmine del suo cammino nel Mondiale, pronta ad affrontare la Spagna in una finale che promette emozioni e incertezze. Il c.t. Lionel Scaloni ha sottolineato l’importanza della concentrazione e della coesione di squadra, esortando i suoi giocatori a mantenere la calma: “Ci prepariamo come sempre, focalizzandoci sulle nostre prestazioni e sul valore dell’avversario. Dobbiamo esprimere la nostra migliore versione senza essere appesantiti dalla pressione di una finale.”

Il Percorso dell’Argentina nel Torneo

Scaloni ha messo in evidenza la crescita del team durante il torneo, specialmente dopo la vittoria convincente contro l’Inghilterra in semifinale. “Abbiamo mostrato aspetti molto positivi, in particolare nel secondo tempo della semifinale. Siamo pronti e determinati a migliorare. Nonostante la forza della Spagna, ci siamo fatti un nome e i risultati ottenuti sono tanto più significativi.”

Scaloni ha espresso rispetto per la squadra iberica guidata da Luis de la Fuente, evidenziando il parallelismo nei principi di gioco: “Abbiamo stima reciproca. La Spagna è un avversario formidabile e conosciamo le nostre somiglianze. Siamo entrambi lontani da tutto, ma entrambi desideriamo vincere.” Con un tocco di leggerezza, ha poi sorriso evidenziando l’importanza della preparazione: “Temo già l’arrivo del pullman della Spagna… cercheremo di tenerlo lontano!”

Messi: Una Leggenda da Celebrarsi

Il tema principale della finale sarà certamente Lionel Messi, il quale continua a scrivere la storia del calcio. Scaloni lo ha descritto come una leggenda vivente: “È pura storia. Mi rende immensamente orgoglioso sapere che il migliore calciatore del mondo riconosce l’importanza di ciò che stiamo costruendo.” L’allenatore ha riconosciuto che, anche se la mancanza di Maradona è palpabile, il momento è di celebrare Messi e ciò che sta realizzando con questa squadra.

Riguardo alla possibilità che questa possa essere l’ultima apparizione di Messi in un Mondiale, Scaloni ha preferito non sbilanciarsi: “Non lo so. Messi continua a sorprendere come sempre, e su questo non abbiamo approfondito.” Ha anche condiviso di aver abbandonato superstizioni dopo l’eliminazione contro l’Arabia Saudita: “Ho lasciato perdere riti e abitudini che non si sono rivelate efficaci.”

Emozioni e Preparazione: La Voce di Emiliano Martinez

In vista della grande sfida, il portiere argentino Emiliano Martinez ha condiviso le sue emozioni riguardo al cammino della nazionale: “Spesso mi ritrovo a piangere pensando a ciò che abbiamo realizzato. È fondamentale apprezzare questo momento, che rimarrà con noi per sempre.” Martinez, evidenziando la sua filosofia, ha aggiunto che il ruolo di un portiere va oltre le parate, includendo anche la leadership in campo: “Ritengo che il portiere debba infondere tranquillità e messaggi positivi ai compagni di squadra.”

Nonostante le difficoltà fisiche dovute a un infortunio alla mano, il portiere ha scelto di continuare senza operazione: “I dottori mi avevano consigliato di operarmi, ma ho preferito evitare. Le ultime settimane sto meglio e sono pronto per la sfida.”

Infine, Martinez ha riconosciuto il valore della Spagna: “Hanno una squadra di grande profondità e un ottimo allenatore. È chiaro perché siano arrivati fino a qui. Anche noi abbiamo i nostri punti di forza e speriamo di regalare un incontro memorabile ai nostri tifosi.”

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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