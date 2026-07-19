Infiltrazioni Camorristiche Nella Politica Campana

NAPOLI (ITALPRESS) – Negli ultimi mesi, diversi comuni della Campania hanno vissuto eventi drammatici, come lo scioglimento delle amministrazioni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, decretato per infiltrazioni della camorra. A queste vicende si aggiungono gli episodi collegati al comune di Ercolano, dove un esponente del Partito Democratico e una consigliera hanno partecipato a una festa con un noto personaggio legato al narcotraffico. Anche Portici, San Giuseppe Vesuviano, Sarno e Pagani, nella provincia di Salerno, hanno fatto registrare situazioni analoghe, mentre il comune di Caserta è stato interessato da un simile provvedimento di scioglimento.

Questi eventi non devono essere considerati isolati; al contrario, formano un inquietante mosaico di una realtà che evidenzia l’esistenza di un “sistema sinistra” spesso legato al Partito Democratico, afflitto da intrusioni criminali. Emergono dinamiche che mostrano un sistema capillare di relazioni tra politica e crimine organizzato, capace di influenzare profondamente la vita di centinaia di migliaia di cittadini onesti. Questo numero supera addirittura quello degli abitanti di Bologna, portando alla luce una realtà che mette in discussione il futuro della democrazia e dello sviluppo in molti territori campani.

Le Conseguenze Su Sviluppo e Civiltà

Questo scenario preoccupante ha effetti diretti sullo sviluppo economico e sulla convivenza civile in vasta parte della Campania. L’infiltrazione della criminalità organizzata nella politica non solo inquina il valore dell’espressione democratica del voto, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È un problema che i partiti della sinistra devono affrontare, rispondendo a domande urgenti su come intendano rimediare a questa situazione che danneggia la collettività.

Per esprimere una crescente preoccupazione e chiedere interventi concreti, il prossimo 23 luglio si svolgerà una manifestazione nazionale a piazza Municipio a Castellammare. L’evento, organizzato da Fratelli d’Italia, vedrà la partecipazione di importanti figure politiche come Raffaele Pisacane, capogruppo Fdi in Consiglio regionale della Campania, e Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione in Regione. Non mancherà la presenza di Sergio Rastrelli, membro della Commissione Antimafia, e di Marta Schifone, commissario provinciale Fdi. Altri partecipanti includono Antonio Iannone, coordinatore regionale, e Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, insieme a Lucio Malan e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale Fdi.

Le voci che si alzeranno durante la manifestazione non riguarderanno solo il richiamo a una maggiore responsabilità da parte della politica, ma anche la richiesta di un approccio più deciso da parte delle istituzioni, nell’impegno a liberare la società civile dai condizionamenti della criminalità. Indubbiamente, i cittadini hanno bisogno di protezione e risposte concrete dai politici, che devono operare per garantire un ambiente di legalità e trasparenza.

È pertanto fondamentale che i cittadini si mobilitino e facciano sentire la loro voce; senza una partecipazione attiva, la possibilità di cambiare questa situazione rimane limitata. La risposta agli attacchi della criminalità organizzata deve partire dalla società civile, supportata da una politica pulita e attenta. La lotta contro il crimine organizzato deve diventare una priorità condivisa, che unisca i cittadini onesti e le istituzioni in un fronte comune per la legalità e la democrazia. È tempo che la Campania si risvegli, e che i suoi cittadini reclaimino il futuro, forti e uniti contro ogni forma di oppressione.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

### Fonti

– Italpress

– Commissione Antimafia

– Fratelli d’Italia

FONTE ITALPRESS

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