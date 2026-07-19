Saied visita impianto idrico a Manouba per verificare la qualità dei servizi.

Visita Ispettiva di Kais Saied presso l’Impianto SONEDE

TUNISI (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha recentemente effettuato una visita presso l’impianto della Società Nazionale per lo Sfruttamento e la Distribuzione delle Acque (SONEDE) di Ghdir El Golla, situato nel governatorato di Manouba. Questa ispezione si inserisce in una fase critica per la Tunisia, caratterizzata da rilevanti disagi nella distribuzione di acqua potabile che si stanno verificando in diverse regioni del Paese. Il periodo estivo, contraddistinto da un’ondata di caldo intenso, ha portato a un notevole aumento della domanda di risorse idriche.

Le temperature elevate e il consumo crescente di acqua hanno messo a dura prova il sistema di distribuzione idrica. I cittadini lamentano frequenti interruzioni nel servizio, rendendo necessaria l’attenzione del governo per affrontare le difficoltà delle comunità locali. Durante la visita, il presidente Saied ha sottolineato l’importanza di garantire un’efficace gestione delle risorse idriche, poiché la disponibilità di acqua potabile è essenziale per il benessere della popolazione.

Pressione sul Sistema Elettrico e Risposte del Governo

Parallelamente, la rete elettrica tunisina sta affrontando una crescente pressione a causa dell’aumento dei consumi estivi. La Società Tunisina dell’Elettricità e del Gas (STEG) ha annunciato che, per mantenere l’equilibrio della rete, dovrà ricorrere a interruzioni programmate e temporanee nella fornitura di energia. Queste interruzioni si effettuano in diverse aree del Paese, come comunicato in precedenti avvisi diffusi dalla stessa STEG. Il governo tunisino è consapevole della problematica e sta cercando di implementare strategie per mitigare l’impatto sui cittadini.

Entrambi i settori, acqua ed energia, rappresentano sfide importanti per la Tunisia. Le autorità cercano soluzioni per migliorare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture esistenti, mentre si pianifica un potenziamento delle risorse a lungo termine per far fronte alle future esigenze della popolazione.

In risposta a queste problematiche, il presidente Saied ha avviato colloqui con diversi esperti e rappresentanti del settore per esplorare possibili investimenti nella modernizzazione delle reti di distribuzione. Si prevede che nel prossimo periodo vengano adottate misure concrete, sia per migliorare il sistema idrico sia per potenziare la rete elettrica, al fine di garantire una fornitura continua e sufficiente ai cittadini.

Oltre agli investimenti, la sensibilizzazione della popolazione riguardo alla gestione responsabile delle risorse idriche sarà fondamentale. La campagna di informazione avviata dal governo include la promozione di comportamenti sostenibili e il corretto uso delle risorse durante i mesi estivi, quando la domanda è maggiore. L’obiettivo è di ridurre lo spreco e ottimizzare l’uso delle risorse disponibili.

La situazione odierna richiede un approccio integrato ed efficace, che consideri non solo l’erogazione immediata dei servizi, ma anche il miglioramento delle infrastrutture nel lungo periodo. Le autorità tunisine sono chiamate a compiere sforzi considerevoli per affrontare queste sfide e garantire un futuro sostenibile ai cittadini.

Infine, l’attenzione del governo su questi temi cruciali dimostra un impegno verso il benessere dei tunisini, ma la collaborazione tra istituzioni e popolazione è necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati. Solo unendo le forze sarà possibile affrontare le difficoltà e costruire un sistema idrico ed elettrico più efficace.

Fonti ufficiali: SONEDE, STEG.

FONTE ITALPRESS

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