Palermo Ladies Open: Basiletti e Tona puntano a entrare nel main draw.

Palermo Ladies Open: Spunti e Risultati dal Primo Turno di Qualificazione

PALERMO (ITALPRESS) – Il primo turno di qualificazione della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open ha offerto importanti spunti per il futuro del tennis italiano. Nonostante due sconfitte, le giovani talenti azzurre hanno mostrato grande carattere, testimoniando una crescita significativa. Il torneo, che fa parte del circuito WTA 125 e vanta un montepremi di 115.000 euro, ha visto protagoniste le wild card Carla Giambelli e Anastasia Bertacchi. Entrambe hanno sfidato avversarie più esperte, mentre Noemi Basiletti ha rispettato le aspettative superando il suo incontro con autorità.

Carla Giambelli, al suo esordio in un tabellone WTA 125, ha dato vita a un match avvincente contro la cinese Yufei Ren, numero 306 al mondo e seconda testa di serie. La diciottenne di Concorezzo ha lottato per 2 ore e 22 minuti, riuscendo a vincere il primo set prima di cedere nel finale con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. Nonostante l’amarezza per il risultato, la performance di Giambelli lascia ben sperare per il suo futuro.

Anche Anastasia Bertacchi, classe 2004, ha dimostrato grande potenziale. La toscana, attualmente al numero 709 del ranking WTA, ha affrontato la cipriota Raluka Serban, testa di serie numero 4. Dopo un match combattuto di 2 ore e 33 minuti, Bertacchi ha dovuto ritirarsi, chiudendo con un punteggio di 5-7 6-4 6-0. Nonostante la sconfitta, la sua tenacia rappresenta una promettente prospettiva per il tennis italiano.

Noemi Basiletti Avanza con Forza e Determinazione

Noemi Basiletti ha rispettato il pronostico e ha conquistato il suo posto nel turno decisivo. La ventenne livornese, attualmente al numero 313 del ranking mondiale e testa di serie numero 3, ha dimostrato la sua abilità superando la tedesca Laura Bohner con un secco doppio 6-2. La Basiletti, che ha avuto una stagione di successo agli Internazionali di Roma, ora attende il match con la bulgara Isabella Shinikova, numero 381 nel ranking e ottava testa di serie. Quest’ultima ha eliminato l’americana Rasheedda McAdoo con un doppio 6-4.

A completare il quadro, la sesta testa di serie Mina Hodzic ha battuto la britannica Emily Webley-Smith in un’ora e 20 minuti, chiudendo il match con un secco 6-2 6-1. Inoltre, tre giocatrici, Miriana Tona, Amarissa Toth e Yelyzaveta Kotliar, sono avanzate senza nemmeno scendere in campo, beneficiando dei forfait delle rispettive avversarie. In particolare, Tona ha ottenuto l’accesso al tabellone principale a causa del ritiro di Dalila Spiteri.

La Toth ha avuto vita facile grazie al forfait della croata Lucija Ciric Bagaric, mentre Kotliar ha approfittato della situazione di Federica Urgesi. Questi eventi possono rivelarsi preziosi per la crescita delle giovani giocatrici, che stanno accumulando esperienza a livelli sempre più elevati.

Il Programma di Domenica 19 Luglio e Commemorazione

Il programma di domenica 19 luglio prevede incontri emozionanti sul Campo Centrale, a partire dalle 17 con la sfida tra Raluka Serban e Amarissa Toth. A seguire, Miriana Tona affronterà la cinese Yufei Ren, mentre Noemi Basiletti scenderà in campo contro Isabella Shinikova non prima delle 19:30. Sul Campo 6, alle 18, l’ucraina Yelyzaveta Kotliar sfiderà Mina Hodzic.

Prima dell’inizio della sessione serale, si osserverà un minuto di raccoglimento in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Questo momento commemorativo coincide con il giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, un evento che segna profondamente la storia italiana.

Per chi desidera assistere agli incontri, il biglietto di ingresso avrà un costo di 5 euro, acquistabile sia online su Vivaticket che allo sportello del Country Time Club in viale dell’Olimpo n. 3.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione qui.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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