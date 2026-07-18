Palermo Ladies Open: sorteggiato il tabellone principale con nove italiane in competizione.

PALERMO (ITALPRESS) – La 37^ edizione dei Palermo Ladies Open ha già riservato sorprese. Le cancellazioni della belga Jeline Vandromme, eliminata ieri nei quarti di finale a Kitzbühel, e della spagnola Marina Bassols Ribiera, sconfitta in semifinale oggi, hanno aperto nuove opportunità per le tenniste italiane Dalila Spiteri e Federica Urgesi. Grazie a queste rinunce, salgono a 9 le atlete italiane nel main draw, con la britannica Francesca Jones (testa di serie numero 1) in testa al tabellone. Seguono Lucia Bronzetti (n. 2) e Tyra Grant (n. 3).

Il Tabellone e i Derby Italiani

La parte bassa del tabellone garantisce la presenza di un’azzurra nei quarti di finale. Le quattro giocatrici italiane in gara daranno vita a due derby al primo turno: Bronzetti sfiderà la wild card Ilary Pistola, mentre Spiteri incrocerà la racchetta con Mazzola. Le vincitrici di questi incontri si affronteranno negli ottavi, un passaggio decisivo per accedere alle fasi avanzate del torneo. Francesca Jones dovrà vedersela al primo turno contro la russa Darya Asthakova, attualmente al numero 233 del ranking. Tyra Grant, invece, giocherà contro una qualificata, così come Jennifer Ruggeri.

Per la giovane Anastasia Abbagnato, che ha ricevuto una wild card, la sfida è sicuramente impegnativa: affronterà la francese Clara Burel, ex numero 45 al mondo, rientrata nel tabellone con il ranking protetto. Burel arriva da un’ottima performance al WTA 250 di Iasi, dove ha raggiunto i quarti di finale battuta solo dall’ucraina Oleksandra Oliynykova.

Le Sfide delle Italiane

In “missione” per il successo, Federica Urgesi avrà l’onore di giocare contro la testa di serie numero 8, la bulgara Elizara Yaneva. Un incontro che rappresenta una sfida affascinante per l’atleta italiana. Nel frattempo, la wild card Deborah Chiesa sarà opposta alla marocchina Yasmine Kabbaj. Le partite del tabellone principale prenderanno il via lunedì 20 luglio alle ore 17, promuovendo un’atmosfera di grande attesa tra i tifosi e gli appassionati di tennis.

Con l’ingresso in extremis nel main draw delle due tenniste italiane, si è determinato anche l’annullamento dei match di qualificazione per Urgesi, che doveva affrontare l’ucraina Yelyzaeta Ktliar, e Tona, che si misurava con la taorminese Miriana Tona. Entrambe, ora, accederanno direttamente al secondo turno del tabellone minore. Senza giocare, anche l’ungherese Amarissa Toht è promossa al secondo turno grazie al forfait della croata Lucija Ciric Bagaric.

Un Primo Turno Speciale

Il primo turno di questo attesissimo torneo di tennis non è solo un’occasione di sport, ma anche un momento di riflessione. In programma c’è un omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia il 19 luglio 1992. Questo giorno segna un anniversario doloroso per la storia italiana e, per onorare le vittime, prima dell’incontro serale sul Campo Centrale del Country Time Club, sarà osservato un minuto di silenzio. È un gesto che unisce il mondo del tennis e la comunità locale in un ricordo collettivo, sottolineando la necessità di combattere contro la criminalità organizzata.

Questa edizione dei Palermo Ladies Open non è solo una manifestazione sportiva, ma anche un’importante occasione per portare alla ribalta tematiche sociali significative. La presenza crescente di tenniste italiane rappresenta un segnale positivo per il futuro del tennis femminile nel nostro paese.

Attraverso l’impegno delle atlete e il sostegno del pubblico, il torneo promette di regalare emozioni e spettacolo. Non resta che attendere sul campo i risultati, in un evento che si preannuncia ricco di sorprese e tensione agonistica.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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