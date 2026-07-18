Spagna, de la Fuente: ‘Yamal sta bene, Messi è unico e irripetibile.’

Finale Mondiale: La Spagna è Pronta per la Sfida contro l’Argentina

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A poche ore dalla tanto attesa finale del Mondiale contro l’Argentina, il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al Jacob K. Javits Convention Center di New York. Il tecnico spagnolo ha evidenziato che solo il fatto di essere in finale rappresenta già un grande traguardo: “Essere in finale è un lusso e un privilegio. Firmerei per arrivarci ogni anno e perdere, ma questo è il momento giusto per combattere per la vittoria”, ha affermato con determinazione.

Le Condizioni di Lamine Yamal prima della Finale

Il Ct ha speso molte parole sul giovane talento Lamine Yamal, uno dei giocatori più attesi della finale, al fianco di Lionel Messi. De la Fuente ha rassicurato i tifosi riguardo alle condizioni fisiche di Yamal, dopo alcuni timori legati a un lieve infortunio. “Lamine sta bene. Sappiamo che questi momenti sono delicati, ma deve esprimersi al meglio delle sue possibilità. La cosa migliore per lui è essere se stesso”, ha sottolineato il tecnico.

Yamal aveva avvertito un leggero fastidio dopo un colpo ricevuto durante l’azione del rigore, ma De la Fuente ha confermato che ora è “in perfette condizioni fisiche”, pronto a dare il suo contributo fondamentale per la sua squadra nella finale.

Riguardo al confronto generazionale con Messi, De la Fuente ha mostrato un grande rispetto verso l’icona argentina. “Messi è un giocatore irripetibile, un esempio per tutti i giovani, soprattutto per Lamine, in questo Mondiale”. Il tecnico ha enfatizzato l’importanza di permettere a Yamal di giocare con naturalezza: “Lamine deve esprimere il suo talento senza freni”.

De la Fuente ha anche condiviso un episodio divertente legato a Messi, risalente ai suoi tempi come allenatore del settore giovanile del Siviglia. “In una partita contro il Barcellona, avevamo deciso di marcarlo con un difensore specifico. Cambiammo il difensore al 70’ e in 15 minuti segnarono quattro gol. Quella partita ci insegnò a non sottovalutare mai un giocatore come Messi”, ha raccontato sorridendo.

Parlando della sfida imminente contro l’Argentina, De la Fuente prevede un grande spettacolo: “Sarà una partita di alto livello, in cui entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco. Brillantezza e talento faranno necessariamente la differenza sul campo”, ha dichiarato con convinzione.

Il Gioco dell’Argentina: Un’Analisi Strategica

Riguardo all’Argentina guidata da Lionel Scaloni, De la Fuente ha respinto l’idea di considerarla una squadra basata su un gioco duro. “Non mi verrebbe mai in mente di pensare così. L’Argentina è una nazionale campione d’America e del mondo. Ha diverse armi, ma sono esclusivamente armi calcistiche”, ha specificato, sottolineando l’approccio tecnico e strategico della squadra avversaria.

Quest’analisi dimostra il rispetto che De la Fuente ha per l’Argentina, ma al tempo stesso evidenzia anche la crescita della Spagna come potenza calcistica. Con giocatori talentuosi come Lamine Yamal e una strategia ben definita, la Spagna si presenta a questa finale con grande determinazione e aspettative elevate.

In definitiva, la finale del Mondiale si preannuncia come un evento che metterà di fronte due delle scuole calcistiche più prestigiose al mondo, pronte a dare il massimo per strappare il titolo iridato. Con la tensione e l’emozione tipiche di una finale, gli appassionati di calcio di tutto il mondo possono aspettarsi uno spettacolo indimenticabile.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulla finale del Mondiale, segui le notizie di Italpress.com.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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