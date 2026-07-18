Kelly Doualla conquista l’oro nei 100 metri agli Europei Under 18 di Rieti.

**RIETI (ITALPRESS)** – Nel corso dei Campionati Europei Under 18 di atletica leggera che si stanno tenendo a Rieti, Kelly Doualla si è confermata una delle promesse più brillanti del settore, conquistando la medaglia d’oro nei 100 metri femminili. L’atleta del Cus Pro Patria Milano ha chiuso la finale con un’impressionante prestazione, segnando un tempo di 11″14, che rappresenta un nuovo record europeo per la categoria Under 18 e Under 20.

Un trionfo atteso e meritato

Dietro di lei, sul podio, si sono piazzate la greca Apostolia Antonatou, che ha conquistato la medaglia d’argento, e la britannica Celine Obinna-Alo, medaglia di bronzo. Questa vittoria non è solo un traguardo personale per Doualla, ma anche un motivo di orgoglio per il movimento atletico italiano. “L’obiettivo era essere spensierata,” ha dichiarato Doualla nel post-gara. “Quest’anno ho compreso che se arrivo sul campo con ansia non posso esprimere il mio potenziale. Ho deciso di godermi ogni momento, ascoltando musica e chiacchierando con il mio allenatore durante il riscaldamento.”

La giovane atleta ha anche sottolineato come la familiarità con la pista di Rieti l’abbia messa a suo agio. “Essendo in Italia, avevo meno pressione. Sapevo che ci sarebbe stata una grande atmosfera di sostegno e volevo semplicemente fare bella figura. Infatti, ho cercato i miei compagni di squadra tra il pubblico; è stato come correre in un 200, poiché erano dall’altra parte della tribuna ma era essenziale salutarli così come la mia famiglia,” ha continuato la sprinter azzurra.

Una gara ben pianificata

“Ogni fase della gara è stata programmata in precedenza e ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissata. Arrivare in finale e ottenere una corsia comoda, la numero 5, che è anche il mio numero preferito, sono stati momenti chiave della mia competizione,” ha spiegato Kelly. “Le mie avversarie erano tutte fortissime. Sono giunta qui senza essere la primatista stagionale, quindi c’era un pizzico di ansia. Ma sapevo quali erano le mie potenzialità e molte di loro le conoscevo dall’Eyof. Non posso dire nulla, sono sia forti che talentuose.”

Riflettendo sul tempo registrato, la giovane atleta ha ammesso: “L’11.14? Non me ne sono accorta immediatamente. L’ho visto solo uscendo dalla pista. Non avrei potuto chiedere di meglio. Voglio ringraziare il pubblico di Rieti: sono stati eccezionali, hanno vissuto ogni mia gara, dalle batterie alle semifinali, fino alla finale. Si sentiva il calore del loro supporto.”

Per Doualla, cantare l’inno italiano era uno dei sogni più grandi. “Canterò l’inno a squarciagola. È davvero emozionante che ci sarà: significa che ho fatto il mio dovere. Spero che anche il pubblico canti insieme a me,” ha concluso con entusiasmo.

Questa medaglia d’oro segna un passo importante nella carriera sportiva di Kelly Doualla, che da oggi è ancora più determinata a continuare a brillare nel mondo dell’atletica leggera. Le sue parole dimostrano quanto sia importante per gli atleti giovani divertirsi e mantenere la giusta mentalità in competizione, un insegnamento prezioso per la nuova generazione di sportivi.

Per ulteriori informazioni sui Campionati Europei Under 18 e per seguire le performances dei giovani talenti, si invita a consultare fonti ufficiali come European Athletics e FIDAL.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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