Pogacar trionfa nella tredicesima tappa del Tour de France, mantenendo la maglia gialla.

Trionfo di Mauro Schmid nella Tredicesima Tappa del Tour de France 2026

Belfort, Francia – Mauro Schmid conquista la tredicesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Dole e Belfort su un percorso di 205,8 km. Il ciclista svizzero del Team Jayco AlUla ha saputo cogliere l’attimo giusto, unendosi a una maxi-fuga di giornata e vincendo la gara al fotofinish contro Harold Tejada, corridore dell’XDS Astana. Quest’ultimo, nonostante una prestazione eccezionale, deve accontentarsi della seconda posizione. Il podio del giorno si completa con il britannico Tom Pidcock del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, che ha recuperato diverse posizioni importanti nella classifica generale.

Le Prestazioni dei Favoriti

Tadej Pogacar, portando la maglia gialla, ha giunto il gruppo di testa con un distacco di quasi otto minuti, mantenendo comunque il primo posto nella classifica generale. Questo risultato dimostra come la competizione si faccia sempre più intensa, mentre i ciclisti iniziano a lottare non solo per le vittorie di tappa, ma anche per ottenere punti fondamentali nelle varie classifiche. La quattordicesima tappa, che si svolgerà domani da Mulhouse a Fellering (155,3 km), promette ulteriori emozioni e battaglie sul percorso.

Risultati e Classifiche Aggiornate

Ecco l’ordine di arrivo della tredicesima tappa:

Mauro Schmid SWI (Team Jayco AlUla) – 4h06’58” Harold Tejada COL (XDS Astana) – s.t. Tom Pidcock GBR (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – +2” Maxim Van Gils BEL – +2” Brandon McNulty USA – +2” Kevin Vauquelin FRA – +2” Jordan Jegat FRA – +2” Clement Braz Afonso FRA – +2” Tim Wellens BEL – +2” Lucas Plapp AUS – +11”

Classifiche del Tour de France 2026

La classifica generale, con Tadej Pogacar in testa, è la seguente:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) – 47h18’31” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) – +3’36” Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +4’06” Tom Pidcock GBR – +4’15” Juan Ayuso ESP – +4’22” Paul Seixas FRA – +4’35” Florian Lipowitz GER – +4’44” Isaac Del Toro MEX – +5’08” Mattias Skjelmose DEN – +5’45” Lenny Martinez FRA – +6’34”

Per quanto riguarda la classifica a punti (maglia verde):

Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) – 377 punti Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) – 336 punti Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) – 333 punti

Le Migliori Prestazioni Scalatrici e Giovanili

Nel settore delle scalate, Tadej Pogacar mantiene la maglia a pois con 42 punti, seguito da Jonas Vingegaard con 27 e Richard Carapaz con 19.

Per ciò che concerne il miglior giovane (maglia bianca), Juan Ayuso continua a dominare con un tempo totale di 47h22’53”, mentre Paul Seixas e Isaac Del Toro occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Questo Tour de France 2026 sta regalando emozioni forti e sorprese continue, rendendo ogni tappa un’occasione imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Gli aggiornamenti delle classifiche possono essere consultati sui siti ufficiali del Tour.

(Fonti: ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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