Tunisia, Francia e Germania potenziano la cooperazione finanziaria per un futuro sostenibile.

Rafforzata la Cooperazione per l’Inclusione Finanziaria in Tunisia

Tunisi (Tunisia) – Un significativo passo avanti per l’inclusione finanziaria in Tunisia è stato compiuto grazie alla nuova intesa siglata tra Tunisia, Francia e Germania. Questo accordo mira a migliorare l’accesso ai servizi finanziari, promuovere la digitalizzazione e supportare gli imprenditori tunisini, creando un ambiente economico più favorevole.

Il protocollo d’intesa è stato firmato tra l’Osservatorio dell’Inclusione Finanziaria, la GIZ Tunisia e l’Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD). Questa collaborazione si colloca all’interno del progetto “Promozione dell’Inclusione Finanziaria e Socio-Economica (IFSE)”, cofinanziato dall’Unione Europea, e gestito dalla GIZ, che mira a potenziare la dimensione sociale ed economica del paese.

I partner dell’iniziativa si sono impegnati a sostenere la Banca Centrale Tunisina in varie attività. Tra gli obiettivi principali vi è la realizzazione di una seconda indagine nazionale sull’inclusione finanziaria, che servirà a mappare l’accesso ai servizi finanziari per i tunisini. Inoltre, il protocollo prevede la promozione dei pagamenti digitali tra le istituzioni statali e i cittadini, un passo importante verso la modernizzazione delle transazioni finanziarie nel Paese.

Formazione e Sensibilizzazione: Obiettivi Fondamentali

Non meno rilevante è l’aspetto della formazione. Attraverso programmi mirati, saranno formati i micro-imprenditori su come gestire le loro attività tramite la finanza digitale. Questa iniziativa è cruciale per preparare i piccoli operatori economici alla transizione verso un modello di business più digitalizzato.

Inoltre, ci si propone di sensibilizzare i cittadini tunisini residenti all’estero sull’utilizzo dei servizi finanziari formali e digitali. Le rimesse dall’estero rappresentano una fonte importante di sostegno economico per molte famiglie in Tunisia, e facilitare l’accesso ai servizi finanziari per questi cittadini contribuirà a migliorare le loro condizioni di vita e ad incentivare investimenti nel Paese.

Questo accordo è incardinato in un progetto più ampio di cooperazione franco-tedesco-tunisina, che punta a uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. L’obiettivo è quello di rendere il sistema finanziario tunisino non solo più accessibile, ma anche innovativo, a beneficio di entrambe le imprese e dei cittadini.

Il nuovo accordo rappresenta un momento significativo per l’economia tunisina, soprattutto in un contesto post-pandemia, dove la necessità di ripresa e innovazione è più urgente che mai. L’inclusione finanziaria è un elemento chiave per garantire che tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica, possano accedere ai servizi finanziari di base.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su questo importante sviluppo, è possibile seguire le pubblicazioni ufficiali dell’Osservatorio dell’Inclusione Finanziaria e delle agenzie coinvolte nel progetto.

Fonti ufficiali: Osservatorio dell’Inclusione Finanziaria, GIZ Tunisia, Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD), Unione Europea.

FONTE ITALPRESS

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