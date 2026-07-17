Visita della delegazione ONU a Bengasi: focus su stabilità e cooperazione in Libia.

Il Sindaco di Bengasi Incontra la Delegazione delle Nazioni Unite

ROMA (ITALPRESS) – Recentemente, il sindaco di Bengasi, Ezzeddine Al-Gharabi, ha accolto una delegazione delle Nazioni Unite, guidata dalla vicesegretario generale dell’ONU e coordinatrice residente in Libia, Ulrika Richardson. L’incontro ha avuto luogo per discutere questioni relative alla cooperazione nello sviluppo e ai servizi essenziali della città.

La delegazione ha incluso rappresentanti di diverse agenzie ONU, tra cui IOM, UNDP, UNFPA, UNODC, UNICEF, UNHCR, UNSMIL e WFP. Durante la riunione, il sindaco ha presentato i recenti progressi nella ricostruzione di Bengasi, riconducendoli alla stabilità assicurata dalle forze armate libiche guidate dal maresciallo Khalifa Haftar.

Progressi Nella Ricostruzione di Bengasi

Il sindaco Al-Gharabi ha evidenziato le necessità prioritarie della città, attribuendo diversi risultati positivi al supporto delle forze armate. Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook del comune di Bengasi, sono in atto vari progetti infrastrutturali che mirano a migliorare la qualità della vita dei residenti.

La delegazione ONU ha espresso il proprio apprezzamento per i progressi visibili nella ricostruzione e ha lodato gli sforzi del maresciallo Haftar e del direttore del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione, Belqasim Haftar. Entrambi hanno giocato un ruolo cruciale nel rilancio della città, rendendo possibile il coordinamento tra le agenzie internazionali e le autorità locali.

Collaborazione e Sviluppo Sostenibile

Durante l’incontro, le due parti hanno discusso della necessità di continuare a lavorare insieme per attuare progetti di sviluppo che soddisfino le necessità dei cittadini di Bengasi. Il sindaco ha sottolineato che la stabilità della città ha permesso l’avvio di una serie di iniziative volte al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

La delegazione ONU ha riconosciuto l’importanza di una buona cooperazione tra le autorità locali e le agenzie internazionali. Gli ufficiali hanno anche espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno dimostrato dalle autorità di Bengasi nel promuovere lo sviluppo sostenibile.

Iniziative Infrastrutturali e Progetti Futuri

Uno degli aspetti più significativi discussi durante l’incontro è stato il piano di sviluppo infrastrutturale della città. I funzionari locali hanno presentato vari progetti chiave, come la costruzione di scuole, ospedali e reti stradali. La presenza di esperti dell’ONU è vista come una risorsa preziosa per garantire il successo di queste iniziative.

La collaborazione tra Bengasi e le Nazioni Unite è fondamentale per il futuro della città. Le agenzie internazionali, attraverso fondi e competenze, possono fornire assistenza tecnica e finanziaria necessaria per implementare progetti cruciali. Entrambe le parti hanno manifestato un forte impegno per stabilire un’alleanza duratura che miri a migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

Conclusioni e Prossimi Passi

I risultati emersi dall’incontro sono certamente positivi e rappresentano un passo avanti significativo nella collaborazione tra Bengasi e le Nazioni Unite. Il sindaco e i rappresentanti ONU hanno convenuto di continuare a coordinarsi per garantire che gli sforzi di sviluppo siano realizzati in modo efficace e tempestivo.

Questa visita e il dialogo instaurato dimostrano l’importanza di un approccio comune per affrontare le sfide che la città di Bengasi deve affrontare. Con il giusto supporto e una forte partnership, ci sono buone prospettive per il futuro della città, che potrebbe diventare un modello di sviluppo sostenibile in Libia.

Fonti

Comunicato stampa ufficiale del comune di Bengasi

Pagina Facebook del comune di Bengasi

Dati e rapporti delle organizzazioni ONU operative in Libia

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FONTE ITALPRESS

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