Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: primo giorno a Castel Volturno, oggi la presentazione al San Carlo”

Massimiliano Allegri ha vissuto il suo primo giorno da allenatore del Napoli, dando ufficialmente il via a una nuova fase della storia azzurra. Fabio Mandarini, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che il tecnico ha iniziato la propria avventura con una lunga visita al centro sportivo di Castel Volturno, dove ha conosciuto gli ambienti che lo accompagneranno nelle prossime tre stagioni, come previsto dal contratto firmato con il club. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea che Allegri ha incontrato dirigenti e collaboratori, prendendo confidenza con la struttura prima dell’avvio ufficiale della preparazione.

Da oggi inizierà il contatto diretto con la squadra. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, fino a giovedì i calciatori sosterranno visite mediche e test atletici in vista della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, in programma da venerdì al 27 luglio. Tra i convocati figurano Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo, Alisson Santos, Hojlund, Vergara, Politano, Gilmour, Spinazzola, Gutierrez, Meret e gli altri componenti della rosa. Diversa la situazione dei reduci dagli impegni internazionali: Noa Lang, Olivera e McTominay raggiungeranno il gruppo successivamente, mentre Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, impegnati fino ai quarti di finale del Mondiale, sono attesi direttamente a Castel di Sangro.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà dedicata alla presentazione ufficiale del nuovo allenatore, fissata alle 11.30 al Teatro San Carlo. Insieme ad Aurelio De Laurentiis saranno presenti l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini, il direttore sportivo Giovanni Manna, il sindaco Gaetano Manfredi e numerose autorità, per un evento che coinvolgerà quasi seicento invitati e rappresenterà uno dei momenti simbolici dell’anno del Centenario.

Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, ripercorre infine le prime ore napoletane di Allegri. Il tecnico è atterrato all’aeroporto di Capodichino nel primo pomeriggio, accolto dal vice direttore sportivo Sinicropi e dal team manager Rea, per poi raggiungere Castel Volturno dove ha effettuato un sopralluogo accompagnato dal vice allenatore Marco Landucci. In serata è rientrato in città, incontrando il presidente De Laurentiis, i dirigenti del club e il proprio agente Giovanni Branchini durante una cena nel centro di Napoli. Contestualmente è stata definita anche la composizione dello staff tecnico, che oltre a Landucci comprenderà i preparatori atletici Simone Folletti e Aldo Maffei, il preparatore dei portieri Claudio Borri e i collaboratori Francesco Magnanelli e Giovanni Maran.