Corriere dello Sport: “Napoli, rinnovo Vergara: accordo fino al 2031. Favasuli e Zeballos restano obiettivi di mercato”

Antonio Vergara e il Napoli continueranno insieme. Fabio Mandarini, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che il vertice andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi ha portato alla definitiva fumata bianca per il rinnovo del talento azzurro. L’accordo prevede un nuovo contratto fino al 2031 con opzioni per prolungare annualmente il rapporto fino al 2034, oltre a un significativo adeguamento dell’ingaggio, in linea con il nuovo ruolo assunto dal centrocampista all’interno del progetto tecnico. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come, al termine dell’incontro, sia arrivata anche la conferma di Giuffredi: «Vergara resterà sicuramente al Napoli».

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il classe 2003 rappresenta ormai uno dei simboli del presente e del futuro del club. Nato a Frattaminore e cresciuto calcisticamente in Campania, Vergara ha conquistato tifosi e società grazie all’esplosione avvenuta nella seconda parte della scorsa stagione. Il suo primo gol con la maglia del Napoli, realizzato in Champions League contro il Chelsea il 28 gennaio, è stato seguito dalla rete decisiva contro la Fiorentina in Serie A e dal sigillo in Coppa Italia contro il Como, tre reti in appena dieci giorni che hanno definitivamente cambiato la sua dimensione tecnica e il suo peso all’interno della squadra.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli considera Vergara un patrimonio da preservare e, proprio per questo motivo, ha respinto le importanti offerte recapitate nelle ultime settimane. Como e Atalanta si sarebbero spinte fino a una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma la società ha scelto di puntare con decisione sul talento cresciuto nel vivaio, individuandolo come una delle colonne del nuovo ciclo affidato a Massimiliano Allegri.

Sul fronte mercato, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, riferisce che durante l’incontro è stato affrontato anche il nome di Costantino Favasuli, esterno destro classe 2004 reduce da un’ottima stagione con il Catanzaro e assistito dallo stesso Mario Giuffredi. Il suo profilo piace al Napoli, che continua inoltre a lavorare per Exequiel Zeballos. L’esterno argentino del Boca Juniors ha già raggiunto un’intesa di massima con il club azzurro per un contratto quinquennale, ma resta da trovare l’accordo definitivo con la società argentina. Prima di completare nuovi acquisti, però, la priorità della dirigenza resta quella di alleggerire una rosa considerata troppo ampia attraverso alcune cessioni.