14 Luglio 2026

Repubblica: “Napoli, Vergara rinnova fino al 2031: il club blinda il suo talento. Presto anche il vertice per Di Lorenzo”

redazione 14 Luglio 2026
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Antonio Vergara sarà uno dei punti fermi del Napoli del presente e del futuro. Marco Azzi, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta che l’incontro andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi ha portato alla definitiva intesa per il rinnovo del centrocampista azzurro. Marco Azzi di la Repubblica Napoli spiega che il summit, durato circa due ore e mezza all’Hotel De Bonart, si è concluso con la fumata bianca e con la conferma dello stesso procuratore: «Vergara rimarrà a Napoli».

Secondo Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il nuovo accordo prolungherà il contratto del classe 2003 fino al 2031, con opzioni che consentiranno di estenderlo di stagione in stagione fino al 2034. Più che la durata, già garantita dal precedente rinnovo fino al 2030, a cambiare sarà soprattutto l’ingaggio, adeguato al nuovo peso assunto dal talento di Frattaminore all’interno del progetto azzurro dopo l’esplosione vissuta nella seconda parte della scorsa stagione.

Come sottolinea ancora Marco Azzi di la Repubblica Napoli, Antonio Conte fu il primo a credere in Vergara nel momento dell’emergenza, lanciandolo da titolare. Il centrocampista ripagò immediatamente la fiducia segnando contro Chelsea in Champions League, Como in Coppa Italia e Fiorentina in Serie A, oltre a distinguersi per personalità e qualità tecnica. La sua crescita aveva attirato anche l’attenzione dell’allora commissario tecnico Gennaro Gattuso, che lo aveva inserito nel gruppo della Nazionale prima che l’infortunio al piede rimediato contro il Torino rallentasse momentaneamente la sua ascesa.

Marco Azzi, sulle colonne di la Repubblica Napoli, evidenzia inoltre che Massimiliano Allegri considera Vergara una risorsa fondamentale grazie alla sua capacità di ricoprire sia il ruolo di trequartista sia quello di mezzala in un centrocampo a tre. La fiducia del club è stata confermata anche sul mercato: il Napoli ha infatti respinto gli interessamenti di Como e Atalanta, entrambe pronte a investire circa 25 milioni di euro per acquistarlo. La volontà della società è sempre stata quella di trattenerlo e costruire attorno a lui una parte del futuro della squadra.

Infine, Marco Azzi di la Repubblica Napoli riferisce che, una volta definita la pratica Vergara, la dirigenza inizierà a lavorare anche sul rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo è prolungare il contratto fino al 2029 e iniziare a pianificare un futuro da dirigente al termine della carriera da calciatore.

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