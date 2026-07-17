Marocco aderisce all’accordo per la forza di stabilizzazione a Gaza.

Il Marocco e l’Accordo Storico per la Stabilizzazione di Gaza

RABAT (MAROCCO) – Su ordine del Re Mohammed VI, il Regno del Marocco ha formalizzato un’importante intesa con il Consiglio di Pace per Gaza. L’incontro, che si è svolto a Rabat, ha visto la partecipazione di Nasser Bourita, Ministro degli Affari Esteri, e Abdeltif Loudyi, Ministro della Difesa Nazionale, in compagnia di Nickolay Mladenov, Alto Rappresentante del Consiglio di Pace, a capo di una delegazione di alto livello.

Durante questo incontro significativo, è stato firmato un accordo che sancisce la partecipazione del Marocco alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) a Gaza. Questo passo rappresenta un traguardo unico, poiché il Marocco è il primo Paese a siglare un tale accordo con il Consiglio di Pace. La decisione è parte delle Alte Direttive Reali, enunciate durante la prima riunione del Consiglio a Washington, presieduta dall’allora Presidente Donald Trump.

Un Impegno per la Pace e la Sicurezza Regionale

La partecipazione del Marocco all’ISF si inserisce in un contesto più ampio di aiuti umanitari e supporto alla sicurezza nella regione del Medio Oriente. Il Regno si impegna a inviare ufficiali superiori delle Forze Armate Reali, oltre a rinforzare la Gendarmeria Reale e la Direzione Generale della Sicurezza Nazionale (DGSN). Inoltre, sarà attivato un ospedale militare da campo, un’iniziativa che si aggiunge alle missioni umanitarie già in atto, come l’invio di aiuti via terra tramite l’Agenzia Bayt Mal Al-Qods.

L’ISF, autorizzata da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha come obiettivo principale la protezione dei civili e il rafforzamento delle condizioni per il ritorno dei rifugiati. La missione comprende anche la formazione della nuova polizia palestinese e la creazione di un ambiente sicuro per la distribuzione di aiuti umanitari e la ricostruzione.

Il Marocco continua a ribadire il suo sostegno alla soluzione dei due Stati, auspicando la creazione di uno Stato palestinese indipendente sulle frontiere del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale, che possa coesistere pacificamente con Israele. Questo impegno è segno di una cooperazione internazionale mirata a costruire un clima di pace e sicurezza nella regione, in un momento di grande fragilità geopolitica.

È importante sottolineare come l’accordo siglato in questo incontro rappresenti un passo fondamentale non solo per il Marocco, ma anche per l’intera regione, rafforzando il ruolo del Regno nel sostenere gli sforzi di stabilizzazione e sicurezza in un’area storicamente segnata da conflitti. Il clima di fiducia stabilito attraverso queste intese potrebbe fungere da modello per future collaborazioni regionali e internazionali.

In questo contesto, il Regno del Marocco non solo si afferma come attore di primo piano in politica estera, ma anche come un Paese profondamente impegnato nella promozione della pace e della cooperazione umanitaria. L’intesa con il Consiglio di Pace segna una pagina nuova nella storia diplomatica marocchina, valorizzando il suo ruolo di mediatori e sostenitori della stabilità nella regione.

Il prossimo futuro si preannuncia ricco di sfide, ma anche di opportunità per il Marocco, che, con questo accordo, si posiziona come un ponte tra culture e nazioni, lavorando per un futuro migliore sia per i palestinesi che per gli israeliani. La volontà di contribuire attivamente a un clima di pace e cooperazione è chiara e rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di obiettivi condivisi.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare fonti ufficiali e rapporti delle agenzie di stampa internazionali.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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