Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: oggi l’arrivo in città, domani la presentazione al San Carlo”

L’attesa è finita. Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli, con una città già in fermento per accogliere il nuovo allenatore. Fabio Tarantino, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta come oggi il tecnico farà il suo arrivo in città, mentre domani alle 11.30 sarà protagonista della conferenza di presentazione al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport evidenzia che prenderà così il via il nuovo ciclo azzurro dopo l’addio di Antonio Conte, con cui Allegri condivide anche il precedente passaggio di consegne alla Juventus nel 2014.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico livornese ha firmato un contratto triennale fino al 2029 dopo la definitiva chiusura del rapporto con il Milan. Parallelamente alla presentazione ufficiale, la squadra inizierà il raduno a Castel Volturno con test fisici e atletici prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in programma venerdì. Per Allegri si tratta di un ritorno a Napoli, dove aveva già vestito la maglia azzurra da calciatore nella stagione 1997-98, anche se quella parentesi non lasciò particolari ricordi.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha individuato in Allegri il profilo ideale per garantire continuità al progetto vincente costruito negli ultimi anni. Dopo il biennio di Conte, concluso con uno scudetto, una Supercoppa Italiana e un secondo posto in campionato, il nuovo allenatore sarà chiamato a mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano e a rilanciarlo anche in campo europeo. La sua esperienza, certificata da sei scudetti, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League, rappresenta uno dei principali motivi della scelta del presidente azzurro.

Fabio Tarantino, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega inoltre che Allegri inizierà il proprio lavoro valutando attentamente una rosa molto ampia, nella quale saranno necessarie alcune cessioni prima di completare il mercato in entrata. Il tecnico conosce già molti dei calciatori presenti in organico ed è convinto che il gruppo abbia qualità importanti, ma sarà il campo a fornire le prime indicazioni sulle necessità della squadra. Tra gli obiettivi principali figura anche il rilancio del Napoli in Champions League, competizione nella quale il club vuole tornare protagonista superando almeno la fase campionato.

Infine, Fabio Tarantino del Corriere dello Sport ricorda come il matrimonio tra Allegri e il Napoli fosse stato vicino già in passato. De Laurentiis aveva pensato a lui ai tempi del Milan e anche la scorsa estate, quando sembrava tutto definito prima della decisione di Antonio Conte di proseguire la propria esperienza in azzurro. Dodici mesi dopo quel progetto è diventato realtà e per il Napoli si apre ufficialmente una nuova era.