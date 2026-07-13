Corriere dello Sport: “Napoli, nuovo summit per il rinnovo di Vergara: De Laurentiis vuole blindare il talento azzurro”

Il Napoli è pronto a riaprire il tavolo per il rinnovo di Antonio Vergara, uno dei giovani simbolo del nuovo progetto tecnico azzurro. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che oggi andrà in scena un nuovo incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi con l’obiettivo di superare lo stallo emerso nel precedente confronto e trovare un’intesa definitiva. Davide Palliggiano del Corriere dello Sport evidenzia come la trattativa rappresenti un’eccezione rispetto alle abitudini del club, considerando che il centrocampista aveva già rinnovato il proprio contratto fino al 2030 appena lo scorso ottobre.

Nel frattempo, però, lo status di Vergara è completamente cambiato. Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il classe 2003 è diventato uno dei volti del Napoli dentro e fuori dal campo. Il club lo ha inserito tra i testimonial della nuova maglia del Centenario insieme a Giovanni Di Lorenzo, Scott McTominay e Kevin De Bruyne, confermando la volontà di costruire il futuro anche attorno al talento cresciuto nel settore giovanile. La sua valutazione di mercato, evidenzia il quotidiano, è passata da 2,5 a 15 milioni di euro in pochi mesi, con una crescita del 500%.

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, a certificare l’esplosione del centrocampista sono stati soprattutto i numeri. Vergara ha trovato il suo primo gol in Champions League contro il Chelsea, si è ripetuto pochi giorni dopo in Serie A contro la Fiorentina e ha segnato anche nei quarti di Coppa Italia contro il Como. A queste reti si aggiungono quattro assist e un calcio di rigore procurato, confermando il ruolo sempre più centrale all’interno della squadra azzurra.

La crescita del centrocampista ha attirato anche l’attenzione della Nazionale. Davide Palliggiano, sul Corriere dello Sport, spiega che Gennaro Gattuso lo aveva già inserito nel gruppo degli azzurri in vista di una possibile convocazione, rinviata soltanto a causa dell’infortunio al piede accusato nel finale della scorsa stagione. Anche Massimiliano Allegri considera Vergara una pedina fondamentale del nuovo Napoli e ritiene che il giocatore abbia ancora ampi margini di miglioramento. Proprio questa convinzione ha spinto De Laurentiis a respingere due offerte ricevute, tra cui una da 25 milioni di euro presentata dall’Atalanta. L’obiettivo del vertice odierno è raggiungere un accordo che valorizzi il presente del giocatore e lo leghi ancora più saldamente al futuro del club.