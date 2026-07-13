Gazzetta dello Sport: “Napoli, Zeballos sempre più vicino: il suo arrivo può cambiare gli equilibri sulle fasce”

Il Napoli continua a spingere per Exequiel Zeballos e l’operazione potrebbe presto incidere anche sugli equilibri offensivi della squadra di Massimiliano Allegri. Antonio Giordano, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, racconta che il club azzurro attende la risposta del Boca Juniors all’offerta da 9 milioni di euro presentata per l’esterno argentino. Nel frattempo resta confermata l’intesa con il giocatore, che ha già ricevuto una proposta di contratto quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport evidenzia come la trattativa sia ormai entrata nella fase decisiva.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Zeballos potrebbe modificare gli attuali equilibri offensivi del Napoli. Al momento la rosa dispone di David Neres e Matteo Politano sulla corsia destra, mentre sulla sinistra trovano spazio Alisson Santos e Noa Lang. Tuttavia il talento argentino è in grado di ricoprire entrambe le fasce offensive e il suo inserimento potrebbe avere conseguenze dirette soprattutto sul futuro di alcuni elementi già presenti in organico.

Come sottolinea ancora Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport, uno dei principali osservati è Noa Lang. Massimiliano Allegri vorrebbe prima valutarlo durante il ritiro estivo e confrontarsi personalmente con lui prima di prendere una decisione definitiva. Il Napoli, però, resta aperto a un’eventuale cessione qualora arrivasse un’offerta adeguata, utile anche ad alleggerire il monte ingaggi e a recuperare parte dell’investimento sostenuto la scorsa estate. Nella precedente stagione l’olandese non è riuscito a trovare continuità, collezionando appena 18 presenze in Serie A e cinque in Champions League.

Anche il reparto di destra potrebbe essere interessato da nuove valutazioni. Antonio Giordano, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ricorda che Matteo Politano rappresenta una delle certezze dell’organico grazie alla sua affidabilità e duttilità tattica, mentre David Neres è stato fortemente penalizzato dagli infortuni. Dopo una prima stagione positiva culminata con la conquista dello scudetto, il brasiliano ha vissuto un’annata complicata, fermandosi il 7 gennaio a causa di un problema fisico dopo aver totalizzato 25 presenze complessive, sei gol e quattro assist. L’eventuale arrivo di Zeballos, dunque, potrebbe aumentare la concorrenza sulle corsie offensive e offrire ad Allegri nuove soluzioni tattiche in vista della prossima stagione.