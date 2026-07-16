Italia ed Egitto: paesi chiave con una ricca eredità culturale e storica.

Italia ed Egitto: Un’Alleanza Strategica nel Mediterraneo

ROMA (ITALPRESS) – Italia ed Egitto stanno costruendo una partnership solida, fondata su una lunga storia e interessi condivisi, in una posizione strategica nel Mediterraneo. Questo è quanto affermato dall’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto in Italia, Bassam Essam Rady, durante un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Diplomacy Magazine, dedicata alla geopolitica.

Un Ruolo Centrale negli Equilibri Regionali

Secondo l’ambasciatore, entrambi i Paesi giocano un ruolo cruciale nel mantenimento della pace, stabilità e sicurezza della regione mediterranea. Rady ha evidenziato che i rapporti bilaterali hanno raggiunto un livello molto positivo, toccando vari settori quali economia, turismo, cultura e cooperazione in materia di sicurezza. “Siamo orgogliosi delle nostre relazioni, che sono migliori che mai”, ha affermato, richiamando il legame tra le antiche civiltà egiziana e romana.

Un aspetto significativo di questa cooperazione è rappresentato dagli scambi commerciali, che hanno toccato la cifra di 6 miliardi di euro, con oltre 150 aziende italiane operanti in Egitto. Rady ha notato che, sebbene questa cifra non raggiunga ancora gli obiettivi prefissati, rappresenta comunque un traguardo positivo. Tra i progetti menzionati spicca il corridoio marittimo tra il porto di Trieste e Damietta, pensato per migliorare gli scambi e i collegamenti commerciali.

La trasformazione infrastrutturale in corso in Egitto attira l’interesse delle imprese italiane. Rady ha espresso apprezzamento per la tecnologia e il know-how italiani, sottolineando la serietà nel fare affari e la qualità dei prodotti. Esistono opportunità in svariati settori economici, rendendo l’Italia un partner privilegiato nel processo di modernizzazione in atto.

Un altro settore di grande rilevanza è il turismo. Dopo una diminuzione dei visitatori italiani avvenuta negli anni post-Primavera araba, il numero di turisti italiani che visitano l’Egitto è tornato a superare il milione. “Vent’anni fa, circa un milione di italiani visitava ogni anno l’Egitto; oggi abbiamo nuovamente raggiunto e superato questo obiettivo”, ha detto Rady, indicando che le località del Mar Rosso, come Sharm el-Sheikh, Hurghada e Marsa Alam, sono tra le più richieste dai turisti italiani.

Un Progetto Nazionale per il Futuro

Rady ha inoltre discusso della Nuova Capitale Amministrativa dell’Egitto, uno dei principali progetti di sviluppo del Paese. Avviato dieci anni fa dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, il progetto mira a costruire oltre venti nuove città, e la nuova capitale rappresenta il fiore all’occhiello di questa iniziativa. Situata a est del Cairo, è progettata per ospitare milioni di abitanti e include un distretto governativo.

Per Rady, questa nuova capitale offre opportunità significative per gli investitori stranieri, compresi gli imprenditori italiani desiderosi di investire nel mercato egiziano. La cooperazione in questo ambito è vista come vantaggiosa per entrambe le parti.

Oltre alla Nuova Capitale, l’Egitto sta effettuando un ampio processo di modernizzazione delle infrastrutture, includendo nuove reti stradali, energetiche e idriche. “Stiamo vivendo una nuova fase storica, che definiamo la Nuova Repubblica”, ha dichiarato Rady, mettendo in evidenza l’importanza della cooperazione con l’Italia in questo contesto.

“L’Italia è considerata dalla nostra nazione come una porta d’accesso verso l’Unione Europea e un punto di riferimento fondamentale”, ha concluso l’ambasciatore, ribadendo l’impegno per un futuro di cooperazione solida e fruttuosa tra i due Paesi.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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