Tunisia: 1.400 startup accelerano la cooperazione con l’ecosistema dell’innovazione italiano.

La Tunisia e l’Innovazione: Un Partner Strategico per l’Italia

TUNISI (TUNISIA) – La Tunisia, con oltre 1.400 startup attive, si posiziona come un partner strategico per l’Italia nel rafforzare l’ecosistema dell’innovazione. Durante la seconda edizione degli “Innovation Talks”, l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due paesi. L’evento è stato promosso dall’Ambasciata d’Italia e da Terna Innovation Zone, dimostrando l’impegno concreto per il progresso tecnologico e innovativo.

Un Ecosistema in Crescita

L’Innovation Talks, tenutosi presso lo Startup Village e moderato da Wassim Ben Larbi, ha visto partecipare vari esponenti del mondo dell’innovazione tunisina. Tra i relatori si sono distinti Mathieu Meneghini, cofondatore di Koalisation e vincitore dell’Eni Joule for Entrepreneurship Award 2025, e Souha Bejaoui, cofondatrice di ProVerdy, premiata come Startup of the Year nel 2026. Questi professionisti hanno inquadrato il dibattito su tematiche cruciali come le soluzioni innovative, l’intelligenza artificiale, le tecnologie emergenti e la sostenibilità, evidenziando come la Tunisia possa rappresentare un hub significativo per l’innovazione nel Mediterraneo.

La Tunisia vanta una rete di università, centri di ricerca e tecnopoli che offrono un contesto favorevole per potenziare le sinergie con l’Italia. Prunas ha infatti messo in luce la necessità di intensificare lo scambio di idee e competenze, creando nuove opportunità di partnership. Questa cooperazione potrebbe rivelarsi vitale per il futuro, soprattutto nei settori strategici come energia, agricoltura sostenibile e tecnologia digitale.

Obiettivi e Visioni per Il Futuro

Il contributo della Tunisia all’ecosistema dell’innovazione non si limita solo alle startup; le università e i centri di ricerca stanno facendo passi da gigante nel promuovere la ricerca applicata e le innovazioni che possono avere un impatto significativo non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Prunas ha evidenziato l’importanza di questi istituti nell’attrarre talenti e nel formare professionisti altamente qualificati, essenziali per la crescita di settori emergenti.

La cooperazione tra Italia e Tunisia può, infatti, gettare le basi per una nuova era di innovazione, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per affrontare le sfide globali attuali. Gli esempi di successo come Koalisation e ProVerdy dimostrano che l’impegno nel creare un ambiente innovativo può portare a risultati straordinari.

La Tunisia, quindi, non è solo un paese in via di sviluppo, ma un attore attivo nel panorama dell’innovazione globale. Investire in questa nazione significa scommettere su un futuro florido e su opportunità che possono riflettersi positivamente nei rapporti economici e commerciali.

Iniziative e Collaborazioni Internazionali

L’incontro degli “Innovation Talks” si è rivelato un’importante piattaforma per costruire relazioni e per esplorare nuove iniziative. L’interazione tra startup tunisine e aziende italiane rappresenta un’opportunità unica per condividere risorse e conoscenze. Programmi di accelerazione e incubazione delle startup, avviati da organizzazioni locali e internazionali, stanno contribuendo a formare un ecosistema robusto, capace di attrarre investimenti e talenti.

La presenza di istituzioni pubbliche e di privati nel supportare queste iniziative è fondamentale. Il governo tunisino ha avviato misure per rendere l’ambiente imprenditoriale più attrattivo, incentivando investimenti esteri e promuovendo l’innovazione attraverso vari strumenti legislativi.

Conclusione e Prospettive Future

In un contesto in continua evoluzione come quello attuale, è essenziale che Italia e Tunisia collaborino per affrontare le sfide globali. La combinazione di talenti, idee e risorse di entrambi i paesi potrebbe generare una sinergia di grande valore, capace di affrontare le problematiche contemporanee e di innovare nel settore tecnologico.

L’auspicio è che questo tipo di incontri diventino una consuetudine, favorendo il dialogo e la cooperazione nel lungo termine. Solo attraverso un impegno costante e mirato sarà possibile costruire un futuro di innovazione condiviso e prospero per entrambe le nazioni.

Fonti: Ambasciata d’Italia in Tunisia, Terna Innovation Zone, Eni Joule.

FONTE ITALPRESS

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