Mattarella Onora Bodour Al Qasimi: Un Riconoscimento per la Cultura

ROMA (ITALPRESS) – La scena della diplomazia culturale si arricchisce di un importante riconoscimento: il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito a Sua Altezza Bodour Al Qasimi, Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNESCO per l’Istruzione e la Cultura del Libro, il grado di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo prestigioso titolo rappresenta la più alta onorificenza del Paese e sottolinea l’impegno profuso dalla Al Qasimi nel rafforzare i legami culturali tra Italia e Emirati Arabi Uniti.

Un Impegno Duraturo per la Collaborazione Culturale

L’onorificenza è stata conferita su raccomandazione di Sua Eccellenza Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti. Nel suo messaggio ufficiale, Fanara ha evidenziato l’importanza del contributo di Bodour Al Qasimi per il progresso delle relazioni bilaterali. “Le sue iniziative e i suoi progetti hanno reso possibile una connessione culturale più profonda tra i nostri Paesi”, ha affermato l’Ambasciatore.

Bodour Al Qasimi, al ricevere il riconoscimento, ha dichiarato: “Essere riconosciuta dall’Italia, un Paese la cui cultura, letteratura e spirito creativo hanno plasmato il mondo per secoli, è un onore che accolgo con profonda gratitudine e umiltà. Questo premio rappresenta un incoraggiamento a continuare a costruire sul nostro lavoro comune”. Ha poi aggiunto: “L’obiettivo è far conoscere più letteratura italiana ai lettori arabi e viceversa, fornendo alle giovani generazioni la possibilità di sviluppare legami ancora più forti”.

Il rafforzamento di scambi culturali tra Italia e Emirati Arabi Uniti è stato al centro del discorso di Bodour Al Qasimi, la quale ha sottolineato come la letteratura possa fungere da ponte tra diverse culture. Promuovere l’acquisizione della cultura italiana all’interno del mondo arabo e viceversa è una missione che Bodour porta avanti con passione. **Fonti ufficiali** affermano che la letteratura è uno strumento fondamentale per la comprensione e l’integrazione tra le culture.

L’Ambasciatore Lorenzo Fanara, durante la cerimonia, ha rimarcato l’importanza di eventi culturali, mostre e scambi universitari nel rafforzare le relazioni bilaterali. Ha descritto come, attraverso queste iniziative, si possa riportare alla luce una storia comune che arricchisce entrambe le nazioni. Fanara ha ulteriormente evidenziato l’impegno condiviso nell’espandere la conoscenza e la comprensione reciproca tra il popolo italiano e quello emiratino.

Iniziative come questa, si propone di promuovere il dialogo interculturale e di incoraggiare il rispetto tra le diverse tradizioni. Bodour Al Qasimi ha rimarcato come l’arte e la cultura possano fungere da veicolo per la pace e l’amicizia, sostenendo l’importanza di costruire collegamenti duraturi tra le generazioni future.

La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si è svolta in un clima di profonda amicizia e rispetto, rispecchiando i legami storici tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Il riconoscimento, oltre ad avere una grande valenza simbolica, rappresenta anche una spinta tangibile verso una cooperazione più attiva nel campo della cultura, dell’istruzione e della letteratura.

In un mondo che affronta sfide globali, l’importanza della diplomazia culturale e degli scambi artistici è più che mai evidente. L’azione di Bodour Al Qasimi non solo raccoglie consensi, ma anche promuove una visione di collaborazione internazionale orientata alla crescita e allo sviluppo reciproco. Attraverso la letteratura e l’arte, le nazioni possono unirsi per costruire un futuro più luminoso.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le risorse ufficiali dell’UNESCO e del Ministero degli Affari Esteri italiano.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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