Egitto, Madbouly: aumento di innovazione e investimenti per potenziare l’export agricolo.

Il Primo Ministro Madbouly Visita gli Impianti Agricoli di Belco

IL CAIRO (EGITTO) – Oggi, il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly ha compiuto una visita agli impianti di produzione, selezione e confezionamento dell’azienda agricola Belco, situata nella città di Sadat. Questo tour rientra nel programma del governo che mira a promuovere progetti di produzione agricola e zootecnica sul territorio egiziano. Durante la visita, Madbouly ha esprimito l’importanza strategica del settore agricolo, sottolineando l’impegno del governo egiziano nel creare un ambiente favorevole agli investimenti privati ed alla diffusione delle tecnologie moderne in agricoltura.

Un Settore Agricolo in Crescita

Il Primo Ministro ha evidenziato che l’obiettivo principale è aumentare l’efficienza produttiva, rafforzare la competitività delle esportazioni egiziane e garantire un contesto ideale per lo sviluppo del settore. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Egitto sta adottando misure mirate per valorizzare le risorse agricole del Paese e sostenere gli agricoltori locali. L’incontro con i vertici di Belco ha offerto l’opportunità di mettere in luce i progressi dell’azienda, che copre un’area di circa 4.000 feddan a Sadat City.

Belco è attualmente un attore chiave nella produzione agricola egiziana, grazie anche ai suoi tre centri di confezionamento con una capacità giornaliera di 320 tonnellate di uva. Il ministro dell’Agricoltura, Alaa Farouk, ha condiviso dati interessanti riguardo alle esportazioni agricole del Paese, che nel 2025 hanno raggiunto un volume complessivo di 9,5 milioni di tonnellate, per un valore di 11,5 miliardi di dollari. Questi risultati sono frutto dell’apertura di nuovi mercati e dell’implementazione di sistemi avanzati di tracciabilità che rispettano gli standard internazionali.

L’Importanza dell’Innovazione Agricola

La spinta verso l’adozione di tecnologie moderne è fondamentale per il futuro dell’agricoltura in Egitto. Madbouly ha sottolineato come l’innovazione non serva solo a migliorare la produttività, ma anche a garantire una maggiore sostenibilità del settore nel lungo termine. L’integrazione di tecnologie avanzate, infatti, contribuisce a una gestione più efficiente delle risorse e a un minore impatto ambientale.

Un aspetto significativo della visita è stato il dialogo diretto con i lavoratori di Belco. Questo incontro ha permesso di raccogliere testimonianze sulla vita quotidiana degli agricoltori e sul loro impegno per un’agricoltura sostenibile. I 3.750 lavoratori impiegati dall’azienda svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi produttivi e nella promozione di pratiche agricole responsabili.

Inoltre, l’apertura di nuovi mercati internazionali rappresenta un’opportunità per diversificare le esportazioni e aumentare la visibilità dei prodotti agricoli egiziani. Le politiche adottate dal governo, orientate verso una maggiore competitività globale, sono quindi essenziali per il futuro del settore.

Collaborazione e Sviluppo Sostenibile

Per promuovere un’ulteriore crescita del settore agricolo, è fondamentale la collaborazione tra istituzioni, aziende e agricoltori. Il governo egiziano sta lavorando per costruire alleanze strategiche che facilitino lo scambio di conoscenze e risorse. In questo contesto, è essenziale incoraggiare l’investimento privato, che può portare non solo a nuove tecnologie, ma anche a una formazione specializzata per i lavoratori del settore.

Grazie a iniziative governative e alla cooperazione con enti internazionali, l’Egitto si sta posizionando come un importante attore nel mercato agricolo globale. Le prospettive sono positive e il potenziale di crescita è elevato, considerando la fertilità del suolo e le condizioni climatiche favorevoli.

In conclusione, la visita del Primo Ministro Madbouly sottolinea l’importanza strategica del settore agricolo per l’Egitto, ma anche l’impegno del governo nel creare un ambiente favorevole all’innovazione e agli investimenti. Se il processo di modernizzazione continuerà a essere supportato adeguatamente, il futuro dell’agricoltura egiziana non potrà che essere brillante.

Fonti ufficiali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Agricoltura.

FONTE ITALPRESS

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