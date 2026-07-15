Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri si presenta: ‘Orgoglioso di allenare gli azzurri. Dobbiamo restare in corsa su tutti gli obiettivi'”

Massimiliano Allegri ha inaugurato ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli con la presentazione al Teatro San Carlo, scegliendo toni distesi ma ambiziosi per lanciare il nuovo corso azzurro. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, racconta un tecnico emozionato ma determinato, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come Allegri abbia ricordato il proprio passato da calciatore in maglia azzurra nella stagione 1997-98, definendolo ormai parte di un’altra epoca rispetto al progetto attuale, costruito su basi solide e ambizioni elevate.

Nel corso della conferenza, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come Allegri abbia fissato fin da subito gli obiettivi della stagione del Centenario. Il tecnico ha definito un grande orgoglio guidare il Napoli in un’annata così simbolica, spiegando che il gruppo dovrà arrivare nel mese di marzo ancora in corsa su tutti i fronti per poi lottare fino al termine della stagione per conquistare trofei. Non sono mancati i riferimenti al passato, con una battuta sui due scudetti sottratti agli azzurri ai tempi della Juventus: «Sono venuto apposta per restituire qualcosa», ha scherzato il tecnico, ricordando anche il precedente passaggio di consegne con Conte sulla panchina bianconera.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Allegri ha affrontato anche il tema della Champions League, competizione che ritroverà dopo tre stagioni di assenza. L’allenatore ha invitato a procedere con equilibrio, indicando come primo obiettivo il superamento della fase campionato del nuovo format europeo, per poi provare ad arrivare il più lontano possibile. Prima di definire assetto tattico e gerarchie, però, il tecnico vuole osservare da vicino tutti i giocatori durante il ritiro di Dimaro. Tra i singoli ha speso parole di apprezzamento per Rasmus Hojlund, mentre su Kevin De Bruyne ha ironizzato: «Sa giocare discretamente bene a calcio», confermando che il belga raggiungerà il gruppo il 5 agosto insieme a Romelu Lukaku.

Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, racconta infine che Allegri ha ribadito la volontà di lavorare in piena sintonia con la società anche sul mercato. Il tecnico ha spiegato che sarà il club a gestire le operazioni, mentre lui esprimerà le proprie valutazioni solo dopo aver visionato l’intera rosa. Ha inoltre accolto con favore la definizione di allenatore “aziendalista”, considerandola un complimento perché ritiene fondamentale valorizzare il patrimonio tecnico della società e coniugare risultati sportivi e sostenibilità economica. Sul piano tattico non ha anticipato scelte definitive tra difesa a tre o a quattro, ma ha confermato che verranno ristabilite gerarchie precise anche tra i portieri.