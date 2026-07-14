Gazzetta dello Sport: “Allegri si presenta: ‘Napoli ha una rosa forte. In Champions può succedere di tutto'”

Massimiliano Allegri ha inaugurato ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli dal prestigioso scenario del Teatro San Carlo, lanciando i primi messaggi alla squadra e all’ambiente azzurro. La Gazzetta dello Sport racconta che il tecnico livornese ha sottolineato l’entusiasmo con cui affronta questa nuova sfida, raccogliendo l’eredità lasciata da Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport evidenzia come Allegri abbia definito il Napoli una squadra già competitiva e abituata a lavorare ad alti livelli, ribadendo la volontà di costruire le basi per arrivare nel momento decisivo della stagione ancora in corsa su tutti gli obiettivi.

Nel corso della conferenza stampa, La Gazzetta dello Sport riferisce che Allegri ha parlato della qualità dell’organico a sua disposizione, spiegando che la rosa gli consentirà di utilizzare diversi sistemi di gioco. Il tecnico ha confermato che saranno valorizzati gli esterni offensivi e che la versatilità dei giocatori rappresenterà una delle principali risorse del nuovo Napoli. Ha inoltre ribadito che il mercato verrà valutato soltanto dopo aver osservato da vicino tutti i calciatori, sottolineando come il club debba restare competitivo senza perdere di vista la sostenibilità economica.

Parlando dei singoli, La Gazzetta dello Sport riporta che Allegri ha espresso soddisfazione per la possibilità di allenare Rasmus Hojlund, evitando invece giudizi affrettati su Kevin De Bruyne, che raggiungerà il gruppo il 5 agosto insieme a Romelu Lukaku dopo gli impegni internazionali. Il tecnico ha spiegato di voler conoscere personalmente tutti i giocatori prima di prendere decisioni definitive, ricordando che Scott McTominay e Noa Lang rientreranno invece in anticipo rispetto ai due connazionali belgi. Sul fronte portieri ha confermato di poter contare su due profili affidabili e che le gerarchie saranno definite nel corso della preparazione.

Come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, Allegri ha affrontato anche i temi degli obiettivi stagionali. Il tecnico ha ammesso di portarsi ancora dentro la delusione per il mancato piazzamento tra le prime quattro nell’ultima esperienza al Milan, ma ha chiarito di voler trasformare quella delusione in uno stimolo. In vista della Champions League ha fissato il primo traguardo nel superamento della fase campionato, aggiungendo che una volta raggiunta la fase a eliminazione diretta “può succedere di tutto”. Ha inoltre ribadito di considerare un complimento l’etichetta di allenatore “aziendalista”, spiegando che un tecnico deve sempre comprendere anche le esigenze economiche della società.

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche i dirigenti del club. La Gazzetta dello Sport riferisce che Giovanni Manna ha confermato il rinnovo di Antonio Vergara, definendolo un calciatore che ha conquistato sul campo il proprio spazio nel progetto azzurro. Aurelio De Laurentiis ha invece ribadito l’importanza della sintonia tra società e allenatore, mentre l’amministratore delegato Andrea Chiavelli ha annunciato importanti passi avanti sul progetto del nuovo stadio, che dovrebbe avere una capienza di circa 70 mila spettatori e 120 sky box.