F1 in Belgio: Vasseur, “Ferrari punta a massimizzare i risultati nel weekend”

Ferrari Focalizzata per il GP del Belgio a Spa-Francorchamps

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Nessun proclama, ma tanta determinazione. Dopo aver centrato due vittorie nei recenti Gran Premi (Lewis Hamilton a Barcellona e Charles Leclerc a Silverstone), la Ferrari si prepara ad affrontare il Gran Premio del Belgio con l’intento di concretizzare i recenti successi e mantenere viva la scia competitiva. I membri del team sono consapevoli di dover affrontare sfide significative in una delle piste più impegnative del campionato.

Le Dichiarazioni di Fred Vasseur

Il team principal della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato: “Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. Questa tappa è una delle più difficili, non solo per le caratteristiche del circuito, ma anche per il meteo delle Ardenne, che è spesso variabile e imprevedibile.” La Ferrari si presenta con un team ben affiatato, con due piloti, Leclerc e Sainz, che lavorano in simbiosi, stimolandosi a vicenda ogni volta che scendono in pista.

“Il nostro obiettivo rimane quello di massimizzare i risultati e curare ogni dettaglio, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi,” ha proseguito Vasseur, sottolineando l’importanza di un approccio metodico e concentrato per affrontare il Gran Premio. Ogni gara offre opportunità uniche e la Ferrari è pronta ad affrontarle con determinazione e professionalità.

L’Atmosfera nel Team è Positiva e Concentrata

Jerome D’Ambrosio, deputy team principal, ha aggiunto che la squadra vive un clima di positività, ma la concentrazione è fondamentale. “Le vittorie di Barcellona e Silverstone sono la dimostrazione dei progressi compiuti da tutta la squadra, sia in pista che a Maranello. È il risultato di un lavoro costante e meticoloso.” Ogni membro del team ha un compito cruciale, e l’impegno collettivo è evidente. Ma D’Ambrosio mette in guardia: il ritmo di sviluppo è un aspetto centrale di questo campionato, e la Ferrari sta lavorando intensamente con entrambi i piloti per garantire un miglioramento continuo.

“È fondamentale restare con i piedi per terra. Ogni gara offre storie diverse e affrontiamo avversari di grande valore,” ha aggiunto D’Ambrosio, ribadendo che la Ferrari si avvicina a ciascun appuntamento con mentalità e obiettivi chiari. La precisione nei dettagli è essenziale in ogni fase della competizione, e la squadra è consapevole che anche le minime variazioni possono avere un impatto significativo sul risultato finale.

In vista del GP del Belgio, la Scuderia Ferrari è intenzionata a ottimizzare le prestazioni in pista, lavorando anche sullo sviluppo della vettura a Maranello. Ogni sessione sarà un’opportunità per misurarsi con i rivali e per esaminare attentamente il pacchetto tecnico a disposizione. La dedizione è palpabile e ogni membro del team sa quanto sia importante fare la differenza.

Questo approccio proattivo e cosciente delle sfide è essenziale per la Ferrari se desidera restare competitiva nel lungo periodo. La Scuderia è prestigiosa e il suo obiettivo è costruire sulla base dei recenti successi, senza dimenticare la necessità di adattarsi e migliorare continuamente.

In questo contesto, i tifosi si aspettano una prestazione all’altezza della tradizione Ferrari, mentre gli addetti ai lavori saranno curiosi di vedere come i piloti affronteranno le insidie di Spa-Francorchamps. Con una storia affascinante e una pista che regala sempre emozioni, il Gran Premio del Belgio si configura come un evento da non perdere. La Ferrari è pronta e determinata, aspettando con fiducia il semaforo verde.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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