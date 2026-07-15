Spagna trionfa: “Vittoria storica”, ma i francesi criticano Mbappè: “Stella cadente”.

La Spagna in Finale: Una Vittoria Storica contro la Francia

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un risveglio indimenticabile per la Spagna che, a 16 anni dal suo primo trionfo, ha conquistato il diritto di cucirsi un’altra stella sulla maglietta. La nazionale spagnola ha superato la favorita Francia, conquistando così un posto in finale dove affronterà l’Argentina o l’Inghilterra.

L’Impresa della Roja

Un coro di entusiasmo ha accolto l’impresa di Oyarzabal e compagni, con il quotidiano sportivo “As” che ha esultato: “Una Spagna straordinaria non lascia nulla alla Francia”. Anche il tecnico De la Fuente ha espresso la sua incredulità, affermando: “Chi me l’avrebbe detto 13 anni fa…”. La performance degli iberici ha impressionato, dimostrando un gioco incisivo e ritmi frenetici, che ha mandato in tilt la difesa transalpina.

Anche i giornali catalani hanno celebrato il successo: “Mundo Deportivo” e “Sport” hanno titolato “Che grandi”, mentre “Marca” ha parlato di “Vittoria storica”, evidenziando la superiorità della Roja nella semifinale. La Spagna ha mostrato un gioco affascinante, capace di incantare gli spettatori e di mettere a segno una valanga di occasioni contro la Francia.

La Forza della Nazionale

Per “El Pais”, il match ha segnato una “Spagna prodigiosa”, mentre “El Mundo” ha messo in luce la “Forza della squadra”. La prestazione eccellente ha riportato la nazionale spagnola in finale, con l’obiettivo di conquistare la sua seconda stella. Gli uomini di De la Fuente hanno dimostrato di essere una squadra unita, capace di far emergere i propri talenti.

Questo successo non è merito solo delle individualità, ma di un gioco collettivo che ha impressionato. La Spagna è stata in grado di mantenere il possesso palla, creando opportunità e neutralizzando le azioni avversarie in maniera efficace. La difesa ha mostrato solidità, mentre il centrocampo ha dominato la scena, orchestrando l’attacco e supportando i difensori.

La Reazione della Stampa Francese

Il clima tra i media francesi è ovviamente più mesto. “L’Equipe” titola “Stella cadente” mettendo in primo piano Mbappè. Il giornale descrive la partita come una debacle: “Impotenti di fronte alla Roja, i Blues hanno fallito la partita e non conquisteranno un terzo titolo mondiale”. È chiaro che in Francia ci si aspettava un risultato diverso, e l’uscita dal torneo ha colto di sorpresa e deluso molti.

Anche “Le Parisien” riflette sul risultato, riferendosi agli uomini di Deschamps come “Caduti dalla cima”, ammettendo che “i Blues, in svantaggio già dall’intervallo, non hanno mai trovato la chiave contro l’armata spagnola”. La delusione è palpabile tra i tifosi francesi, che sognavano di rivivere la gioia di un trionfo.

“Fine del sogno”, scrive “Le Figaro”, sottolineando come questo esito abbia spezzato le speranze di una squadra che era considerata tra le favorite della competizione. In Francia, ora si apre un periodo di riflessione per la Federazione e per l’allenatore, in vista di prossimi tornei.

Spagnoli in Attesa della Finale

Intanto, i tifosi spagnoli possono esultare per un traguardo storico, mentre la squadra si prepara per la grande finale. L’attesa è palpabile, con i sostenitori pronti a seguire la loro nazionale nella caccia alla seconda stella. La partita finale si preannuncia entusiasmante, ed è già un incontro che fa battere il cuore dei tifosi di tutto il mondo.

La Spagna, con il suo gioco propositivo e una rosa che combina gioventù e esperienza, si prepara ad affrontare una squadra che avrà anch’essa molto da dimostrare. L’attesa per il match culminerà in una serata di sport che promette di essere memorabile.

Fonti ufficiali: Italpress, El Pais, Marca, L’Equipe, Le Figaro, Le Parisien.

FONTE ITALPRESS

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