Pogacar conquista ancora il Tour de France: è il re indiscusso della corsa.

Pogacar Trionfa Nella Decima Tappa del Tour de France 2026

LE LIORAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026, conquistando la decima tappa, la Aurillac – Le Lioran, di 166.6 chilometri. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG ha avuto la meglio su una maxi-fuga che ha caratterizzato la giornata, annullando il divario e superando l’ultimo avversario Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Questa vittoria rappresenta il terzo successo per Pogacar in questa edizione della Grande Boucle, portando il suo totale a 24 tappe vinte nella storia del Tour. Con questa prestazione, il ciclista rinforza la sua leadership e domani indosserà la maglia gialla per la 60esima volta, uguagliando il leggendario Miguel Indurain.

Alle spalle di Pogacar, si piazzano Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), mentre Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) perde terreno, chiudendo al settimo posto e accumulando un ritardo di 44 secondi dal leader.

Le Parole di Pogacar dopo il Successo

“È stata una giornata incredibile; abbiamo fatto un lavoro eccellente come squadra. Questa tappa era nei nostri piani da tempo. Due anni fa ero arrivato con le gambe distrutte e Vingegaard mi aveva battuto. Quest’anno ho voluto onorare la maglia gialla”, ha dichiarato Pogacar ai microfoni di Rai Sport. Il campione sloveno ha anche sottolineato l’ottima atmosfera che si respirava grazie ai numerosi tifosi presenti lungo il percorso.

“Nella mia testa avevo solo l’idea di spingere al massimo fino alla salita, nonostante una certa inquietudine legata a due anni fa. Finora il mio Tour è stato perfetto, anche grazie al supporto della squadra, che ha svolto un lavoro straordinario. Voglio godermi ogni attimo di queste vittorie, perché non si sa mai quanto possano durare”, ha aggiunto.

Un’altra nota negativa per la squadra è l’assenza di Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), che è stato costretto al ritiro a causa di un attacco febbrile. Domani, gli appassionati di ciclismo potranno assistere all’undicesima tappa, la Vichy – Nevers, di 161.3 km.

Ordine di Arrivo e Classifiche Aggiornate

Per chi desidera conoscere i dettagli dell’ordine di arrivo della decima tappa, ecco i risultati:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 3h58’08” Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +32” Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +34” Florian Lipowitz GER +34” Juan Ayuso ESP +38” Mattias Skjelmose DEN +38” Jonas Vingegaard DEN +44” Isaac Del Toro MEX +1’31” Tom Pidcock GBR +1’59” Lenny Martinez FRA +2’03”

Per quanto riguarda la classifica generale, i primi dieci ciclisti sono:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 36h15’02” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +3’36” Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’06” Juan Ayuso ESP +4’22” Paul Seixas FRA +4’35” Florian Lipowitz GER +4’44” Isaac Del Toro MEX +5’08” Mattias Skjelmose DEN +5’45” Lenny Martinez FRA +6’34” Tom Pidcock GBR 11’49”

Classifiche Speciali

La classifica a punti è attualmente guidata da:

Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 293 punti Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 239 Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 213

In testa alla classifica dei migliori scalatori troviamo:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 42 punti Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 27 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) 19

Infine, la maglia bianca per il miglior giovane è detenuta da:

Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 36h19’24” Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +13” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +46”

Il Tour de France 2026 continua a regalare emozioni, con Pogacar che si conferma come il grande protagonista di questa edizione. Gli appassionati di ciclismo attendono con curiosità la prossima tappa, sperando di assistere a ulteriori sorprese.

-Foto IPA Agency-

FONTE ITALPRESS

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